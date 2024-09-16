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The Economist раскрыл факты: в каких условиях США заставляют Украину продолжать войну

Запад всегда будет опасаться того, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие

сегодня, 13:48
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Кравцев Сергей

Для того, чтобы подобрать привольное сравнение нынешней способности Украины продрожать войну против России, то больше всего подходит аналогия человека, который ведет бой с завязанными руками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

The Economist раскрыл факты: в каких условиях США заставляют Украину продолжать войну

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материале обращают внимание, что 13 сентября были большие надежды, что Украине наконец-то позволят использовать британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP против тыловых целей в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривали в течение двух часов в Белом доме, и многие думали, что американский лидер наконец озвучит позитивной для Киева решение, но этого не произошло. По итогам встречи прозвучали лишь общие слова о поддержке Украины.

"Но после встречи ситуация осталась такой же неопределенной. Американская сторона лишь подтвердила, что политика ограничения использования западных систем дальнего радиуса действия целями в Украине не изменилась", — говорится в статье.

Журналисты прогнозируют, что использование Владимиром Путиным тактического ядерного оружия никогда нельзя полностью исключить. При этом если Байден смягчит свою позицию после встречи с Зеленским, вряд ли будет официальное объявление о разрешении Киеву атаковать объекты в РФ, вместо этого это решение может быть непубличным.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе уже прямо говорят, как Байден подарил Путину козыря в войне.




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