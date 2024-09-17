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Запад не позволяет Украине создавать эффективные боевые подразделения: что происходит

Американские эксперты обращают внимание, что возможность Украины и дальше продолжать войну напрямую зависит от предоставления военной помощи Западом

сегодня, 08:05 comments1371
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Кравцев Сергей

Со своей стороны, Украина сделала все возможное, чтобы мобилизация набрала обороты и не было больше проблем с нехваткой человеческих ресурсов в армии. Но западные партнеры, которые как раз и требовали увеличения темпов мобилизации, свои обещания не сдержали. ВСУ по-прежнему не имеют достаточно количества военной техники и оборудования, чтобы иметь возможность формировать эффективные боевые подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Запад не позволяет Украине создавать эффективные боевые подразделения: что происходит

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперты обратили внимание на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украине "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми" к неопределенному требованию, и что Украина не смогла оснастить даже четыре из этих бригад. Глава украинского государства отметил, что Украина увеличивает внутреннее производство беспилотников и перебрасывает технику со складов или из резервных бригад, чтобы попытаться компенсировать недостаточную военную помощь Запада.

По словам президента, это недостаточное обеспечение, в частности, бронетехникой и артиллерийскими боеприпасами, привело к потерям украинского личного состава.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и бросить вызов инициативе на ТВД в значительной степени зависит как от предоставления военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые — последним из которых Украина уделила значительное внимание", – говорится в отчете Института.

Тем не менее, даже, если украинское командование сделает ставку на создание большего количества пехоты, но при этом ВСУ будут и дальше испытывать существенный дефицит механизированной техники, это существенно не повысит боеспособность украинского войска, отметили аналитики ISW.

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