Обновление данных: сколько украинцев выполнили свой долг перед страной

Украина завершила кампанию по обновлению данных военнообязанных. За два месяца, с 18 мая по 16 июля, впечатляющее количество граждан — 4 690 496 — выполнило свой долг перед страной.

Сколько военнообязанных украинцев обновили данные

Из них военно-учетные данные обновили через:

- Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека

- Центры предоставления административных услуг: 1 152 227 человек

- Резерв+: 3 028 066 человек

“Спасибо каждому гражданину за выполнение своего воинского долга!Продолжаем работать вместе ради мирного и безопасного будущего Украины!”. — написали в Минобороны

Читайте также на портале “Комментарии” — За несвоевременное обновление данных военнообязанными не предусмотрено автоматическое наложение штрафов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Читайте также на портале "Комментарии" — истек срок, отведенный на обновление персональных данных для всех военнообязанных согласно новому закону о мобилизации. В то же время "Reuters" отмечает, что уровень мобилизации в Украине в мае и июне вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. В Верховной Раде и в Минобороны тем временем объясняют, что ждать после 16 июля, кому будут посылаться повестки на прохождение ВЛК после обновления персональных данных и что ждет тех, кто не успел этого сделать. Какие основные выводы о "мобилизации по-новому" можно сделать? Что положительного, что негативного следует отметить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.