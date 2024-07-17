Автоматические штрафы за несвоевременное обновление данных: в Минобороны дали разъяснение

За несвоевременное обновление данных военнообязанными не предусмотрено автоматическое наложение штрафов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Обновление данных. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что за несвоевременно обновленные военно-учетные данные, то есть до 16 июля, не все военнообязанные будут оштрафованы сразу. По его словам, речь идет об административном правонарушении. Есть соответствующая процедура, которая может занять от трех месяцев до года.

"Мы не говорим о том, что всех будут штрафовать автоматически. В течение трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения действительно производство может быть открыто. Это не значит, что всем автоматически ставятся галочки и всем, кто не обновил, выписываются штрафы", — заявил Лазуткин.

Он отметил, как и при любом административном правонарушении должна быть соблюдена процедура – составлен протокол, постановление суда.

"Соответственно, люди будут узнавать эти штрафы так, как узнают штрафы, например, за превышение скорости. В том же приложении "Действие" это можно будет сделать", — подчеркнул представитель Минобороны.

Дмитрий Лазуткин отметил, что если человек не обновил свои данные, то тогда по месту регистрации ему может прийти штраф. Лазуткин добавил, что после 16 июля можно обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП и приложении "Резерв", но это не будет освобождать от возможности получения штрафа, так как были нарушены сроки.

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