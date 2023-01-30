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Обнародовали фото мужчины, который был корректировщиком ракетных ударов по Харькову

СБУ задержали мужчину, передавшего данные о перемещении украинских военных по городу.

сегодня, 12:23
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Автор:

Slava Kot

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который наводил ракетные удары по городу. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал фото мужчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского журналиста.

Обнародовали фото мужчины, который был корректировщиком ракетных ударов по Харькову

Последствия ракетных ударов. Фото из открытых источников

Как сообщают СБУ, злоумышленник собирал информацию о местах пребывания и перемещения по Харькову Украинских военных. Полученные данные мужчина отправлял через Telegram русским военным. Среди данных были электронные координаты и отметки на карте, созданные через мессенджер. Информация, которую собирал российский агент, была необходима для подготовки и нанесения ударов по украинскому городу.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника вблизи объектов критической инфраструктуры Харькова. Мужчине грозит 12 лет заключения.

Украинский корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал фото корректировщика ракетных ударов по Харькову. Изображение можно просмотреть ниже:

Обнародовали фото мужчины, который был корректировщиком ракетных ударов по Харькову - фото 2

Напомним, что в Харькове ночью ракета, выпущенная из российской установки С-300, нанесла удар по гражданскому дому. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции жителей Москвы на поставку западных танков для Украины. Мнения жителей столицы России разделились.

Также "Комментарии" писали об отношении украинцев к скандалу с закупкой пищевых продуктов для военных, которые осуществляло Министерство обороны. О скандале слышали около 80% опрошенных и большинству украинцев затруднились ответить ли это событие повлияло на коррупцию в министерстве.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/25282
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