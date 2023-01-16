О чем говорит реакция россиян на трагедию в Днепре – какие процессы уже запущены внутри России

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 15 января, среди прочего, обратился к россиянам, которые не смогли осудить ракетный удар ВС РФ по многоэтажке в Днепре, жертвами которого стали десятки человек. Он подчеркнул, что их трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится тем, что однажды эти же террористы придут за ними самими. Какие необратимые процессы эта война уже запустила в стране-агрессоре? Какие факторы ускорят падение путинского режима, а возможно и распад всей России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Не стоит надеяться на скорый крах путинской системы

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает одним из необратимых процессов, происходящих в РФ, – массовый отъезд трудоспособных россиян после объявления о мобилизации.

"Уезжают те, кто может себе позволить. По российским меркам – условный средний класс. Они забирают свои семьи, перебазируют бизнес. Можно считать, что это массовый отток мозгов из РФ. На фоне слухов о новой волне мобилизации, будут уезжать еще больше людей", – прогнозирует эксперт.

К тому же, продолжает он, ближайшее окружение Путина, в которое входит десяток олигархических кланов, существенно беднеет из-за санкций, в том числе персональных. И зреет определенное недовольство уже в элитах.

"Еще один показательный момент – то, что бывший уголовник, а нынешний глава ЧВК "Вагнер" Пригожин позволяет себе жестко критиковать министра обороны Шойгу, всё военное руководство РФ. Это говорит о том, что Путин теряет контроль над армейским руководством, над всего рода пригожиными и кадыровыми. Система уже дала трещину изнутри. Думаю, что межклановые конфликты будут только усугубляться", – говорит Борис Тизенгаузен.

Для нас, акцентирует он, это позитивные сигналы. Но при этом политтехнолог призывает не надеяться, что подобные трения приведут к скорому краху путинской системы. Та, по мнению Бориса Тизенгаузена, предпочтет закрыть РФ изнутри, лишь бы сохранить власть. Соответственно — Северная Корея — не такое уж далекое будущее для России, констатирует эксперт.

У большей части российского народа атрофировалось чувство сострадания к ближнему

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что президент Украины абсолютно верно подчеркнул такую катастрофическую вещь для любой нации – как ее вырождение. И именно такое вырождение происходит в РФ.

"Судя по комментариям россиян, по тому, как они воспринимают трагедию в Украине, у большей части этого народа атрофировалось чувство сострадания к ближнему, ощущение реальности. Украинцы не обстреливали их города, не крали их земли, не убивали россиян на их территории, не устраивали там пыточные, современные концлагеря. До полномасштабного российского вторжения, несмотря на идущую с 2014 года гибридну войну, наши люди после каких-то трагедий в РФ – несли к их посольствам в Украине цветы. А в ответ мы получили открытую агрессию, геноцид, волны ненависти и откровенное желание уничтожить украинцев как нацию, а Украину – как государство. У нации, которая творит подобное, действительно, нет будущего", – отмечает Влад Волошин.

Он также обращает внимание на то, что зэков – рецидивистов, убийц, насильников, который Пригожин навербовал в местах заключения, возводят в российском обществе в ранг героев за то, что те убивают украинцев.

"Их такая "работа" героизируется, превозносится. Это говорит о том, что путинский режим довел нацию до того, что, если там что-то не изменить в ближайшем будущем, крах ждет не просто РФ как государство, но и россиян – как нацию. Нужно делать всё для того, чтобы этот режим рухнул, – акцентирует Влад Волошин. – Надеюсь, среди россиян остались нормальные люди. Многие в изгнании (в том числе добровольном), многие – в заключении. Но и они могут что-то поменять, пытаясь достучаться до остальных. Если не сделать это быстро, у РФ точно не будет нормального будущего. Вернуться в цивилизованный мир она способна, лишь потерпев скорейший и полный крах в войне с Украиной. Чему способствует и мужество ВСУ и всего украинского народа, и помощь наших международных партнеров. Всё это приближает крах путинского режима с его неонацистской логикой, ведущей РФ в пропасть".

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