logo

BTC/USD

19125.07

ETH/USD

1298.77

LTC/USD

52.27

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый рекорд: ВСУ уничтожили 4 вертолета России за 18 минут
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый рекорд: ВСУ уничтожили 4 вертолета России за 18 минут

Не исключено, что также удалось подбить еще 2 вертолета, по которым тоже велся огонь

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Утром 12 октября подразделения Воздушных сил за 18 минут уничтожили по меньшей мере 4 ударных вертолета российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Новый рекорд: ВСУ уничтожили 4 вертолета России за 18 минут

Ка-52. Фото: из открытых источников

"С 8:40 по 8:58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями ВС уничтожено не менее четырех ударных вертолетов противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении" – говорится в сообщении.

По предварительной информации, один российский вертолет упал на освобожденной от россиян территории, остальные – за линией фронта. 

При этом украинские защитники отмечают, что огонь был открыт еще по двум вертолетам, поэтому нельзя исключать, что удалось "приземлить" и другие цели противника.                                                                                                                                                       

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания министров обороны стран НАТО и партнеров в формате "Рамштайн", которое состоится сегодня, 12 октября, прогресса по предоставлению Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. Оправдаются ли ожидания? Реальны ли прорывные решения в рамках "Рамштайн-6"? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – после массированного ракетного обстрела украинских городов в НАТО сделали важное заявление – Украине помогут закрыть небо. Теперь это направление станет приоритетом в военной поддержке Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kpszsu/2044
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!