Новый рекорд: ВСУ уничтожили 4 вертолета России за 18 минут

Утром 12 октября подразделения Воздушных сил за 18 минут уничтожили по меньшей мере 4 ударных вертолета российских захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Ка-52. Фото: из открытых источников

"С 8:40 по 8:58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями ВС уничтожено не менее четырех ударных вертолетов противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении" – говорится в сообщении.

По предварительной информации, один российский вертолет упал на освобожденной от россиян территории, остальные – за линией фронта.

При этом украинские защитники отмечают, что огонь был открыт еще по двум вертолетам, поэтому нельзя исключать, что удалось "приземлить" и другие цели противника.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после массированного ракетного обстрела украинских городов в НАТО сделали важное заявление – Украине помогут закрыть небо. Теперь это направление станет приоритетом в военной поддержке Украины.

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