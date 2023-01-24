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Новый рекорд: ВСУ сегодня за полчаса уничтожили три ударных вертолета Ка-52

Россия на войне в Украине лишилась очередной партии ударных вертолетов

сегодня, 09:15 comments1737
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Автор:

Кравцев Сергей

С полуночи вторника, 24 января, украинские военные уничтожили три российских вертолета Ка-52. Для этого украинским защитникам понадобилось всего лишь 30 минут. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Телеграмм.

Новый рекорд: ВСУ сегодня за полчаса уничтожили три ударных вертолета Ка-52

ВСУ сегодня за полчаса уничтожили три российских вертолета Ка-52. Фото: GettyImages

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52". – говорится в сводке.

Отметим, в Генштабе ВСУ сообщают, что многочисленные потери не останавливают оккупационные войска. Те продолжают вести наступление, пытаюсь прорвать линию обороны ВСУ в сторону Бахмута и Авдеевки. Также враг продолжает предпринимать наступательные действия на Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают и отбрасывают врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовится очередной "жест доброй воли": оккупанты начали эвакуацию из Луганска, командование активно вывозит свои семьи из тыловых городов. Отмечается, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника.

Также издание "Комментарии" сообщало – российской армии очень тяжело: у Путина пожаловались на интенсивность боев в Украине. Так глава генштаба российской армии Валерий Герасимов заявил, что интенсивность военных действий во время войны в Украине поставила оккупационные российские войска в условия, с которыми они не сталкивались в истории современной России.




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Источник: https://t.me/kpszsu/2286
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