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Новый рекорд по потерям: разведка Британии назвала самый фатальный месяц для России в войне

Британские разведчики сообщают, Россия в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери в войне

сегодня, 13:05 comments1280
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Кравцев Сергей

В сентябре нынешнего года страна-агрессор столкнулась с рекордными потерями в Украине. Среднесуточные потери российских войск, включая убитых и раненых, достигли 1 271 человека в день. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Новый рекорд по потерям: разведка Британии назвала самый фатальный месяц для России в войне

Потери российских войск. Фото из открытых источников

По информации британской разведки, этот показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2024 года, когда ежедневные потери составляли 1 262 человека.

С начала полномасштабной войны общие потери российской армии, по оценкам, превысили 648 тысяч человек.

В Британии отметили, что рост числа потерь связывают с расширением зоны боевых действий, включая операции в Харьковской и Курской областях, а также с повышением интенсивности сражений на фронте. Российские войска продолжают стремиться растянуть силы Украины, используя численное превосходство для попыток прорыва обороны и достижения тактических успехов.

Ожидается, что даже в зимний период, когда условия обычно усложняют ведение боевых действий, потери российской армии будут оставаться высокими — около 1 тысячи человек в день.

Зимние погодные условия не привели к снижению уровня потерь, поскольку Россия продолжает применять тактику массированных атак, а не маневренной войны, которая требует более благоприятных условий.

Читайте также на портале "Комментарии" — канадский OSINT-аналитик Naalsio занимается подсчетом потерь военной техники на войне в Украине. По его данным, Россия в Покровском районе потеряла в пять раз больше военной техники, чем Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – два месяца боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России.




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