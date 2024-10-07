Подсчитаны потери Украины и России на Покровском направлении: разница в пять раз

Канадский OSINT-аналитик Naalsio занимается подсчетом потерь военной техники на войне в Украине. По его данным, Россия в Покровском районе потеряла в пять раз больше военной техники, чем Украина.



Атака украинских военных. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 4 октября Украина потеряла в Покровском районе 369 единиц военной техники, в том числе 199 бронемашин и 92 танка. Из них 262 единицы военной техники были уничтожены, 45 — брошены, а 38 – захвачены российскими силами.

Российская армия на Покровском направлении потеряла 1830 единиц военной техники. В этом районе россияне потеряли больше всего бронемашин — 1046 и танков — 539. Также был уничтожен один вертолет и самолет. Большинство военной техники армии РФ уничтожено – 1458 единиц, еще 310 — брошены.

Общий счет потерь в Покровском районе составляет 1830 единиц военной техники армии России против 369 у ВСУ. Таким образом, Россия теряет почти в пять раз больше военной техники на этом направлении. По уничтоженной технике: 1458:262 в пользу украинских войск.

Отметим, что данные базируются на открытых источниках и могут быть неполными, ведь реальные потери обеих сторон могут быть выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери Украины и России за два месяца боев в Курской области. Как указывают данные, у России есть преимущество в уничтоженной военной технике на этом направлении фронта.

Также "Комментарии" писали об украинской тактике "медленного отступления" и потерях населенных пунктов, чтобы победить Россию. Как указывает военный аналитик, на войне в Украине победит не тот, кто захватит больше городов, а тот, кто несет меньшие потери.