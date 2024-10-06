Два месяца боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России

В течение двух месяцев боев в Курской области военные потери Украины и России продолжают расти. Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон, сообщая о некотором превосходстве российских военных.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 1 октября Украина потеряла 208 единиц техники, в том числе 150 бронемашин и 19 танков. Из них за два месяца боев в Курской области была уничтожена 141 единица украинской военной техники, остальные повреждены или брошены на поле боя. Враг захватил 26 единиц украинской техники.

Российская армия потеряла в Курской области 134 единицы военной техники, среди которых больше всего бронемашин — 41 единица, а также 33 транспортных средства и 22 танка. Силы ВСУ уничтожили 89 единиц российской техники, в том числе два вертолета, и захватили 21 единицу военного оборудования противника.

Общий счет потерь в военной технике в ходе боевых действий в Курской области составляет 208 против 134 в пользу российских войск. Эти данные базируются на открытых источниках и могут быть неполными, ведь реальные потери обеих сторон могут быть выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько военной техники потеряли Украина и Россия за первый месяц боев в Курской области. По подсчетам аналитиков, общий счет потерь составляет 71 против 106 в пользу России. Таким образом, за второй месяц боев в Курской области потери близки к предыдущему — 63 против 102.

Также "Комментарии" писали об украинских партизанах, сделавших диверсию на Курщине — россияне получили препятствия для логистики оружия.

