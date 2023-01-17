Новый фронт войны. С этой территории Путин может начать очередное наступление

Участие Беларуси в войне на стороне Кремля не вызывает сомнений. Оппозиционные активисты из Минска предупреждают, что Россия собирает свою военную технику в этой стране, а аналитики указывают, что это может быть новый фронт войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.

Россия может открыть новый фронт войны. Фото из открытых источников

Путин и Лукашенко готовятся провести совместные военные маневры в Беларуси, которые продлятся до 1 февраля. Согласно заявлениям Министерства обороны Беларуси, предусмотрено отработать воздушную разведку, патрулирование воздушной границы и авиационную поддержку наземных войск.

"Это вызывает в Украине плохие воспоминания, ведь именно оттуда российские войска наступали на Киев в начале войны. В конце концов, российское вторжение в феврале прошлого года готовилось месяцами сосредоточением войск якобы для маневров", – пишет Welt .

По сообщению белорусских активистов, в последние дни на военные базы прибыла военная техника из России, по меньшей мере, 8 российских истребителей и 12 ударных вертолетов.

Военные эксперты постоянно предупреждают о возможном нападении со стороны Беларуси, ведь Лукашенко не просто отдал Путину свою территорию для российских войск, но отправил в России около 100 танков Т-72 и боеприпасы к ним. Кроме того, на территории Беларуси проводится обучение российских мобилизованных, а также были замечены инструкторы из Ирана, передающие знания об управлении беспилотниками.

Военные аналитики утверждают, что пока в Беларуси не замечены активные действия по подготовке нападения. Однако вариант с открытием новой линии фронта не следует полностью отбрасывать и следует готовиться к такой возможности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получит непобедимые танки от Великобритании.

Также "Комментарии" писали о том, что Чехия начала отправлять в Украину модернизированные танки Т-72.





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