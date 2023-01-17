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Новый фронт войны. С этой территории Путин может начать очередное наступление

Путин при поддержке Лукашенко может открыть новый фронт войны и повторить нападение на Украину с территории Белоруссии.

сегодня, 14:17
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Автор:

Slava Kot

Участие Беларуси в войне на стороне Кремля не вызывает сомнений. Оппозиционные активисты из Минска предупреждают, что Россия собирает свою военную технику в этой стране, а аналитики указывают, что это может быть новый фронт войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.

Новый фронт войны. С этой территории Путин может начать очередное наступление

Россия может открыть новый фронт войны. Фото из открытых источников

Путин и Лукашенко готовятся провести совместные военные маневры в Беларуси, которые продлятся до 1 февраля. Согласно заявлениям Министерства обороны Беларуси, предусмотрено отработать воздушную разведку, патрулирование воздушной границы и авиационную поддержку наземных войск.

"Это вызывает в Украине плохие воспоминания, ведь именно оттуда российские войска наступали на Киев в начале войны. В конце концов, российское вторжение в феврале прошлого года готовилось месяцами сосредоточением войск якобы для маневров", – пишет Welt.

По сообщению белорусских активистов, в последние дни на военные базы прибыла военная техника из России, по меньшей мере, 8 российских истребителей и 12 ударных вертолетов.

Военные эксперты постоянно предупреждают о возможном нападении со стороны Беларуси, ведь Лукашенко не просто отдал Путину свою территорию для российских войск, но отправил в России около 100 танков Т-72 и боеприпасы к ним. Кроме того, на территории Беларуси проводится обучение российских мобилизованных, а также были замечены инструкторы из Ирана, передающие знания об управлении беспилотниками.

Военные аналитики утверждают, что пока в Беларуси не замечены активные действия по подготовке нападения. Однако вариант с открытием новой линии фронта не следует полностью отбрасывать и следует готовиться к такой возможности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получит непобедимые танки от Великобритании.

Также "Комментарии" писали о том, что Чехия начала отправлять в Украину модернизированные танки Т-72.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus243239559/Ukraine-Eine-neue-Front-So-gefaehrlich-ist-die-russisch-belarussische-Achse.html
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