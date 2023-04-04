Новые механизмы кибервойны России: Что известно

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Моесеенко Валентина
Кибервойна очень похожа на реальную войну РФ против Украины на поле боя. Массированные атаки по критической инфраструктуре Украины уменьшились. В киберпространстве атаки тоже изменились. Русские используют механизмы для кражи информации. Таким образом, можно утверждать, что Россия начала использовать новую тактику в киберпространстве. Об этом в Телеэфире заявил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко, пишут "Комментарии".
Россия начала использовать новые механизмы в кибервойне против Украины
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Эксперт уточнил, что также важно понимать, сколько критических ресурсов заражено. Это нужно постоянно мониторить, смотреть и понимать, что технологии нужно улучшать, и тогда будет результат и в борьбе с троллями, и с тем программным обеспечением, которое россияне используют для вторжения в киберпространство Украины.
Комментируя изменение тактики врага в кибервойне, когда подход основывается на разведданных и ставит целью сбор разведданных, Денисенко выразил мнение, что это сравнимо с теми реальными боевыми действиями, которые они предпринимают сейчас.
Напомним, "Комментарии" писали, что Силы обороны Украины используют цифровые решения как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, поэтому враг постоянно прибегает к кибертерроризму.
Речь шла на портале "Комментарии" и о создании Кремлем компании, занимавшейся хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными киберделами.
Читайте на сайте "Комментарии" — войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией".
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