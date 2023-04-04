Новые механизмы кибервойны России: Что известно

Кибервойна очень похожа на реальную войну РФ против Украины на поле боя. Массированные атаки по критической инфраструктуре Украины уменьшились. В киберпространстве атаки тоже изменились. Русские используют механизмы для кражи информации. Таким образом, можно утверждать, что Россия начала использовать новую тактику в киберпространстве. Об этом в Телеэфире заявил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко, пишут "Комментарии".



Россия начала использовать новые механизмы в кибервойне против Украины

Создание таких армий, таких подразделений длится очень давно, они себя начали проявлять с 2014 года, вспомним вирус Петя и т.д. Нельзя в одной компании вместить всю армию, нужно ее в любом случае разделять на какие-то отдельные подразделения, которые друг от друга не будут сильно зависеть. Они будут постоянно развиваться. Нужно учитывать, что финансирование у них колоссальное, это большие-большие миллионы. Это та же война только в цифровом мире. По тенденциям мы видим, когда у них изначально была тактика по уничтожению нашей критической инфраструктуры, цифровой, то теперь они уже начинают использовать какие-то механизмы для кражи той информации, которую они будут использовать в разведывательных целях, для дальнейших действий и т.д. Уже на использование", – сказал он.

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Эксперт уточнил, что также важно понимать, сколько критических ресурсов заражено. Это нужно постоянно мониторить, смотреть и понимать, что технологии нужно улучшать, и тогда будет результат и в борьбе с троллями, и с тем программным обеспечением, которое россияне используют для вторжения в киберпространство Украины.

Комментируя изменение тактики врага в кибервойне, когда подход основывается на разведданных и ставит целью сбор разведданных, Денисенко выразил мнение, что это сравнимо с теми реальными боевыми действиями, которые они предпринимают сейчас.

“Мы видим эти массированные атаки по нашим городам, по нашей критической инфраструктуре, сейчас их стало меньше. Они начинают выбирать не критическую инфраструктуру, а логистические центры военных. И соответственно, на киберполе тоже все меняется. Они поняли, что нанести вред критической инфраструктуре они не смогут, что она непробиваема, и они начали использовать механизмы кражи информации, которую они будут использовать в дальнейшем. Атаки по уничтожению критики — это тот же вирус “Петя”, который тогда приостановил работу почти всех госучреждений, бизнеса и т.д. Но мы прошли этот этап, мы поняли, как уберечь от этого, и дальше они поняли, что такие механизмы против нас уже практически бессильны", — подытожил эксперт по кибербезопасности.

Напомним, "Комментарии" писали, что Силы обороны Украины используют цифровые решения как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, поэтому враг постоянно прибегает к кибертерроризму.

Речь шла на портале "Комментарии" и о создании Кремлем компании, занимавшейся хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными киберделами.

Читайте на сайте "Комментарии" — войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией".