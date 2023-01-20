logo

BTC/USD

20931.22

ETH/USD

1548.97

LTC/USD

84.04

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новое наступление России: полковник США рассказал, почему страхи могут оказаться ложными
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое наступление России: полковник США рассказал, почему страхи могут оказаться ложными

В Пентагоне отмечают, что Россия может вести большую войну еще долго, однако Украине помогают обороняться и отбивать свои территории полсотни стран

сегодня, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Действительно в СМИ постоянно обсуждается тема возможного нового наступления российской армии на Украину, обсуждаются разные направление, откуда может ударить враг, чтобы прорвать фронт или создать новый. Но, несмотря на все эти разговоры, нового наступления может и не быть. По крайней мере Пентагон сейчас не видит потенциал российского войска к наступлению. Как передает издание "Комментарии", об в интервью "Радио Свобода" заявил полковник армии США, советник Объединенного комитета начальников штабов США Дейв Батлер.

Новое наступление России: полковник США рассказал, почему страхи могут оказаться ложными

Дейв Батлер. Фото: из открытых источников

Полковник акцентировал внимание на больших пакетах вооружений, которые получила и продолжает получать Украина. Все это не только делает для России бесперспективным новое наступление, но и может изменить динамику на поле боя уже ближайшие месяцы. 

США внимательно следят за ситуацией и на сегодняшний день не фиксируют создание ударных группировок, которые бы могли помочь России сместить линию фронта. Если же говорить о наступлении, то его Россия начала намного раньше, оно идет и сейчас. Признаков, что Москва готовится еще к чему-то не обнаружено.

В то же время Дейв Батлер не хочет недооценивать способность России вести длительную войну, ведь у страны есть глубинный запас в своей армии и населении. Но Украина противостоит этому не сама, ей помогают полсотни стран и помогают очень активно.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, когда стоит готовиться к вероятному наступлению со стороны Беларуси.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США лаконично объяснили, почему отказываются передать Украине танки Abrams.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/dave-butler-pentagon-viyna-ukrayina-pidtrymka-interview/32230127.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!