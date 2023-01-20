Новое наступление России: полковник США рассказал, почему страхи могут оказаться ложными

Действительно в СМИ постоянно обсуждается тема возможного нового наступления российской армии на Украину, обсуждаются разные направление, откуда может ударить враг, чтобы прорвать фронт или создать новый. Но, несмотря на все эти разговоры, нового наступления может и не быть. По крайней мере Пентагон сейчас не видит потенциал российского войска к наступлению. Как передает издание "Комментарии", об в интервью "Радио Свобода" заявил полковник армии США, советник Объединенного комитета начальников штабов США Дейв Батлер.

Дейв Батлер. Фото: из открытых источников

Полковник акцентировал внимание на больших пакетах вооружений, которые получила и продолжает получать Украина. Все это не только делает для России бесперспективным новое наступление, но и может изменить динамику на поле боя уже ближайшие месяцы.

США внимательно следят за ситуацией и на сегодняшний день не фиксируют создание ударных группировок, которые бы могли помочь России сместить линию фронта. Если же говорить о наступлении, то его Россия начала намного раньше, оно идет и сейчас. Признаков, что Москва готовится еще к чему-то не обнаружено.

В то же время Дейв Батлер не хочет недооценивать способность России вести длительную войну, ведь у страны есть глубинный запас в своей армии и населении. Но Украина противостоит этому не сама, ей помогают полсотни стран и помогают очень активно.

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