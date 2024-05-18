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Новое контрнаступление ВСУ: Зеленский ответил, идет ли уже подготовка

Владимир Зеленский заявил, что прежде, чем конкретнее говорить о контрнаступлении ВСУ, нужно стабилизировать фронт

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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У Украины есть все перспективы для нового контрнаступления. Но сначала нужно стабилизировать фронт и остановить наступление России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью AFP сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Новое контрнаступление ВСУ: Зеленский ответил, идет ли уже подготовка

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Есть перспективы. Для этого надо, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д.", — заявил глава государства.

На вопрос о том, будет ли контрнаступление ВСУ в 2025 году, Зеленский ответил, что на сегодняшний день он не готов говорить о сроках. 

Отметим, во время общения с журналистами Владимир Зеленский сделал еще серию заявлений. В частности, рассказал, что после саммита мира можно будет организовывать уже площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из пунктов итогового коммюнике швейцарского саммита. И тогда уже этот план давать представителям России.

Также президент признался, что партнеры Украины все еще опасаются непредсказуемых последствий в случае проигрыша России в войне, в первую очередь из-за того, что такой сценарий может иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", — высказался украинский лидер.

Также Владимир Зеленский рассказал, куда удалось прорваться россиянам на Харьковщине.




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