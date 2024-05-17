Зеленский ответил, действительно ли после саммита мира готовится разговор с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что после саммита мира можно организовывать уже площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из пунктов итогового коммюнике швейцарского саммита. И тогда уже этот план давать представителям России. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отметил, что согласование пунктов формулы мира должно быть похоже на "зерновое соглашение". Тогда план согласовали с ООН и Турцией, а они отдельно согласовали этот план с РФ.

По мнению Владимира Зеленского, важно, чтобы было не две страны, иначе россияне "выпрыгнут", как это было с "зерновым коридором".

"Было очень тяжело. И потому вот такой план по этим трем пунктам. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все другие важные вещи должны быть разработаны", — подчеркнул лидер украинцев.

Владимир Зеленский отметил, что перед тем как говорить с РФ, нужно, чтобы был детальный план, согласованный всем миром.

"Работаем по разным направлениям. Я разговариваю с лидерами. Дипломатами Андрей Ермак занимается. Вчера он презентовал с Расмуссеном в Дании аналитический документ по Украине в НАТО. И в Брюсселе он с нашей командой встречался со многими послами, включая Китай и Глобальный Юг, по саммиту ", — отметил президент.

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