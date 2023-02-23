Новая волна мобилизация: Буданов рассказал о текущей стратегии РФ в войне

Россия не заинтересована в затягивании войны в Украине, наоборот — ее политическому руководству нужны, как можно скорее, результаты которые она сможет выдать своему населению за победу над Украиной. В случае затяжной войны, экономике РФ грозит кризис, а населению — обнищание. Как сообщают "Комментарии", такое мнение в интервью "УП" высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирило Буданов керує військовою розвідкою України

По его словам, ближайшими целями РФ, которые они постараются достигнуть до 31 марта 2023 года, станет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если этот результат не будет достигнут, велика вероятность, что Россию в марте ожидает новая волна мобилизации. Впрочем, как отметил Буданов, текущая частичная мобилизация в России никогда не заканчивалась. По оценке главі ГУР, в ходе первой волны частичной мобилизации РФ уже призвала, самое малое, 316 тысяч человек.

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"Сейчас военный блок (РФ — ред.) все еще пытается доказать, что, мол, мы сможем. Мол, давайте ограничимся Донецкой и Луганской областями, но это мы точно сделаем. И останавливаем", — рассказал Кирилл Буданов. — "Они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем быстрее придет полное разрушение Вооруженных сил и экономики Москвы".

Говоря о боевых качествах российских мобилизованных, он оценил их как крайне низкие, напротив — высоко оценил боевую эффективность офицерского состава ЧВК "Вагнер".

Главный военный разведчик Украины отказался в принципе обсуждать вероятное оставление Украиной Бахмута. При этом он отметил, что освобождение ранее оккупированных территорий дается намного большими жертвами, чем их удержание под ударами оккупантов.

Отметим, что в аннексированном Крыму начали сооружение фортификационной линии обороны. Кирилл Буданов смог прорваться в радиоэфир оккупированного Крыма. А в Мелитополе оккупанты угрожают выселять местных жителей из их квартир — в них хотят поселить рашистов.





