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Новая волна мобилизация: Буданов рассказал о текущей стратегии РФ в войне

Путину нужны значимые победы в Украине

сегодня, 17:18
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Автор:

Константин Куликов

Россия не заинтересована в затягивании войны в Украине, наоборот — ее политическому руководству нужны, как можно скорее, результаты которые она сможет выдать своему населению за победу над Украиной. В случае затяжной войны, экономике РФ грозит кризис, а населению — обнищание. Как сообщают "Комментарии", такое мнение в интервью "УП" высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Новая волна мобилизация: Буданов рассказал о текущей стратегии РФ в войне

Кирило Буданов керує військовою розвідкою України

По его словам, ближайшими целями РФ, которые они постараются достигнуть до 31 марта 2023 года, станет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если этот результат не будет достигнут, велика вероятность, что Россию в марте ожидает новая волна мобилизации. Впрочем, как отметил Буданов, текущая частичная мобилизация в России никогда не заканчивалась. По оценке главі ГУР, в ходе первой волны частичной мобилизации РФ уже призвала, самое малое, 316 тысяч человек.


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"Сейчас военный блок (РФ — ред.) все еще пытается доказать, что, мол, мы сможем. Мол, давайте ограничимся Донецкой и Луганской областями, но это мы точно сделаем. И останавливаем", — рассказал Кирилл Буданов. — "Они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем быстрее придет полное разрушение Вооруженных сил и экономики Москвы".

Говоря о боевых качествах российских мобилизованных, он оценил их как крайне низкие, напротив — высоко оценил боевую эффективность офицерского состава ЧВК "Вагнер". 

Главный военный разведчик Украины отказался в принципе обсуждать вероятное оставление Украиной Бахмута. При этом он отметил, что освобождение ранее оккупированных территорий дается намного большими жертвами, чем их удержание под ударами оккупантов.

Отметим, что в аннексированном Крыму начали сооружение фортификационной линии обороны. Кирилл Буданов смог прорваться в радиоэфир оккупированного Крыма. А в Мелитополе оккупанты угрожают выселять местных жителей из их квартир — в них хотят поселить рашистов.





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