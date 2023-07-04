logo

BTC/USD

30912.77

ETH/USD

1950.11

LTC/USD

106.69

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая тактика России: Британская разведка объяснила, почему замедляется контрнаступление ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая тактика России: Британская разведка объяснила, почему замедляется контрнаступление ВСУ

Британская разведка указала на новую тактику России на фронте, замедляющую контрнаступление украинских сил

сегодня, 11:16
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Британские разведчики утверждают, что основной проблемой замедления украинского контрнаступления стало большое количество российских мин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

Новая тактика России: Британская разведка объяснила, почему замедляется контрнаступление ВСУ

Украинские военные. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Разведчики считают, что Россия определила приоритеты и усовершенствовала свою тактику, направленную на замедление контрнаступления ВСУ на юге Украины.

"Основой подхода было очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. В некоторых районах плотность минных полей намного больше, чем предусмотрено военной доктриной РФ", — пишут в Министерстве обороны Великобритании.

Когда украинская техника замедляется на минных полях, российская армия пытается наносить удары по бронетехнике. Во время таких атак россияне используют дроны-камикадзе, артиллерию и ударные вертолеты.

Несмотря на некоторые успехи с использованием новой тактики, британская разведка отмечает, что Россия продолжает страдать от ключевых моментов, в частности, это касается недостатка артиллерийских снарядов и перегруженности подразделений российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал задачу номер один на сегодняшнем этапе контрнаступления ВСУ. Кроме того, Данилов заявил об "особенно плодотворных днях" на фронте и указал, какую технику уничтожили украинские силы.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал условие для победного завершения войны. По его словам, это должно быть освобождение Крыма, иначе тогда нельзя будет говорить, что Украина победила в войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1676105686181191681
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!