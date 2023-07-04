Новая тактика России: Британская разведка объяснила, почему замедляется контрнаступление ВСУ

Британские разведчики утверждают, что основной проблемой замедления украинского контрнаступления стало большое количество российских мин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Разведчики считают, что Россия определила приоритеты и усовершенствовала свою тактику, направленную на замедление контрнаступления ВСУ на юге Украины.

"Основой подхода было очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. В некоторых районах плотность минных полей намного больше, чем предусмотрено военной доктриной РФ", — пишут в Министерстве обороны Великобритании.

Когда украинская техника замедляется на минных полях, российская армия пытается наносить удары по бронетехнике. Во время таких атак россияне используют дроны-камикадзе, артиллерию и ударные вертолеты.

Несмотря на некоторые успехи с использованием новой тактики, британская разведка отмечает, что Россия продолжает страдать от ключевых моментов, в частности, это касается недостатка артиллерийских снарядов и перегруженности подразделений российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал задачу номер один на сегодняшнем этапе контрнаступления ВСУ. Кроме того, Данилов заявил об "особенно плодотворных днях" на фронте и указал, какую технику уничтожили украинские силы.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал условие для победного завершения войны. По его словам, это должно быть освобождение Крыма, иначе тогда нельзя будет говорить, что Украина победила в войне.