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Новая опасность на фронте: Россия испытывает новое оружие в Украине

В России заявили, что опробовали новую военную технику – комплекс "Сапфир" в боевой ситуации.

сегодня, 11:33
Автор:
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Slava Kot
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Россия начала опробовать новую военную технику в боевых условиях. Речь идет о современной системе "Сапфир", которая должна бороться с украинскими беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Новая опасность на фронте: Россия испытывает новое оружие в Украине

Российский РЭБ "Сапфир" должен обезвреживать дроны всех типов. Фото из открытых источников

Российские СМИ утверждают, что в зоне боевых действий военным РФ удалось опробовать систему "Сапфир". Эта система использовалась для защиты солдат РФ от нападения беспилотников во время работ на фортификационных сооружениях.


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"Комплекс показал себя очень хорошо, без него на выполнение задач не уезжали ребята", – заявил неназванный собеседник российским СМИ.

Россияне утверждают, что новая система радиоэлектронной борьбы "Сапфир" будет использоваться для защиты определенных мест от любых типов дронов. Российский комплекс при работе должен выявить опасные летательные объекты, подать сигнал опасности и нарушить работу дронов. РЭБ "Сапфир" должен замечать беспилотники на расстоянии до 30 км, но может глушить их с расстояния в 5 км. Кроме того, эта система должна создавать помехи для наземных станций управления дронами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине запустили серийное производство беспилотников Sirko. Разведывательный дрон практически не слышен и состоит из полимерных материалов, что делает его невидимым для человеческого глаза. Аппарат способен обнаруживать враждебные цели на расстоянии до 65 км.

Также "Комментарии" писали о противостоянии украинского танка Leopard 2 и российского беспилотника-камикадзе "ланцет". Соответствующее видео попало в сеть и свидетельствует, что танк получил незначительные повреждения и нуждается в ремонте, однако украинский экипаж выжил после атаки российского дрона.



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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64c7123c9a79473ecd9d488b
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