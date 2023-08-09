Новая атака беспилотников на Москву: подробности

Ночью 9 августа российские силы ПВО якобы уничтожили в окрестностях Москвы два неопознанные беспилотника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Также информация появилась в местных пабликах.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе", – рассказал мэр столицы РФ.

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Российский Telegram-канал "Shot" представил более детальную информацию об инциденте. Он подтвердил, что оба беспилотника на подступах к Москве действительно были сбиты. Они пытались атаковать Москву одновременно с двух направлений: с юго-запада и с юга. Первый российские силы ПВО обнаружили и сбили в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Дроны друг од друга находились на расстоянии примерно 55 км. По информации Telegram-канала, дроны сбили с разницей в 16 минут.

Позже российское пропагандистское информагентство "ТАСС", цитируя заявление Минобороны РФ, сообщило, что дроны не пытались пройти на Москву. Их целью были объекты в Подмосковье. О каких именно объектах идет речь – не указывается.

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