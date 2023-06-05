Должна ли Украина наносить удары по территории РФ: мнение украинцев

Еще полгода назад мало кто мог даже представить, что по территории РФ могут наноситься удары. Однако в последнее время ударные беспилотники все чаще наведываются в российские города, включая такие города, как Москва и Санкт-Петербург. Украина официально заявляет, что не имеет отношения к таким атакам, а все взрывы, которые в последнее время беспокоят россиян – это их внутреннее дело и внутренние проблемы. Однако социологи Active Group поинтересовались у украинцев – должна ли Украина атаковать территорию РФ.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Как выяснилось, 58,4% респондентов заявили, что Украина должна проводить атаки территории РФ. 26,6% опрошенных выбрали ответ, что "скорее да". При этом почти 8% наших соотечественников заявили, что "скорее не стоит атаковать РФ". Категорических противников атак на РФ в Украине нашлось менее 2%.

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Также украинцев спросили – верят ли они, что Россия способна защитить себя от ударов дронов? Подавляющее большинство, а именно 48,6%, заявили. Что "скорее нет". 25,3% респондентов считают, что Россия "скорее может себя защитить". Почти 12% украинцев считают, что РФ точно не способна себя защитить от ударов дронов.

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