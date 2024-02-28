Ничего сделать не могут. В ВСУ рассказали об успешной тактике россиян на фронте

Как сообщил Анатолий Никитин, вблизи Авдеевки враг применяет тактику, против которой у ВСУ "нет противоядия". По его словам, речь идет о нанесении ударов управляемыми авиабомбами весом по 50 кг взрывчатки. После такой бомбы остается воронка в пять метров в глубину, подчеркнул военный.

Бои за Донбасс

Вместе с тем, спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что после ухода из Авдеевки военные проводят оборонную операцию на линии Тоненько, Орловка, Бердичи. По его словам, на этих территориях Силам обороны помогает, в первую очередь, рельеф из каскада водохранилищ. О том, что собственно полевые укрепления помогают военным в обороне, рассказал и Никитин.

В свою очередь Лыховий сообщил, что удалось заблокировать российских штурмовиков на подходе к селу Орловка. По его словам, оккупанты пытаются использовать дроны и авиацию, чтобы обеспечить себе продвижение, но пока такие действия не имеют успеха.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению ветерана АТО Евгения Дикого вблизи населенных пунктов Тоненько, Орловка, Бердичи ситуация более чем угрожающая . На этих территориях нет должным образом подготовленных линий обороны, а ВСУ пытаются использовать водохранилище. Дикий прогнозирует, что оккупанты попытаются прорвать оборону на этой линии. Как результат, под угрозой оккупации окажется Курахово, которое является ключом к вторжению в Угледар.

Кстати, военные аналитики сообщают, что впервые со времён войны система обеспечения россиян на фронте дала сбой. Там минусы как по живой силе, так и по технике.