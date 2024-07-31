Ничего не меняет: Игнат прокомментировал вероятное применение РФ новых дронов

Во время ночных атак враг часто использует разные типы БпЛА: прежде всего это 136/131-ые шахеды, а также БпЛА неустановленного типа, имитационные ложные цели, отметил бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. При этом он признал, что противник действительно постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое.

Юрий Игнат

"О таких применениях Воздушные Силы не раз сообщали в официальных сводках и комментариях. Так что ничего нового. Вероятно, что и этой ночью среди обломков шахедов будут найдены ударные БПЛА других типов. Это ничего не меняет – все нужно уничтожать всеми доступными средствами, главное – эффективно и рационально", – отметил Игнат.

По его словам, во время ведения противовоздушного боя ночью тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость, а также по визуальным и акустическим данным. Точно установить, что это за дрон или ракета, возможно, после исследования обломков, добавил Игнат.

При этом бывший пресс-секретарь Воздушных сил подчеркнул, что 89 сбитых дронов – это фактически такая же атака, как в начале года, ночью 1-го января 2024 года было сбито 87 ударных БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 31 июля Россия совершила массированную атаку беспилотников по Украине. В России отчитались о поражении нескольких объектов, где якобы размещались иностранные наемники. Россия якобы уничтожила пункт размещения иностранных наемников вблизи аэропорта Борисполь и пункты расположения ВСУ в Броварах, Киевской области. Кроме того, российские пропагандисты утверждают, что атаковали пункты расположения ВСУ возле полигона в Житомирской области, склады у железнодорожной станции в Кременчуге и военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Вместе с тем все заявления россиян безосновательны, ведь Воздушные силы сообщили об удачном уничтожении всех 89 российских дронов.

Кроме того, украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескретнов считает , что Украину ночью 31 июля атаковали не только российские "Шахеды", но и новые российские беспилотники "Герберы".





