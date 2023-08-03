Ни Путин, ни Зеленский не готовы: президент Бразилии обиделся, что его "мирный план" игнорируют

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова заговорил о "мирных инициативах" для Украины. Лидер Бразилии жалуется, что на его так называемый "план" даже не обратили внимание. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что президент Бразилии Лула да Силва пытается показать, что его страна прилагает большие усилия, чтобы поскорее в Украине наступил мир, но пока что к этом "ни Путин, ни Зеленский не готовы".

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Лидер Бразилии пояснил, что его страна вместе с другими хочет сформировать "мирное предложение" для Украины, когда этого захотят обе стороны. При этом Лула да Силва подверг критике западные государства и Совет Безопасности ООН за то, что они ничего не делают, чтобы война прекратилась.

Лидер Бразилии отметил, Совбез ООН показал, что он не может выполнять возложенные на него обязательства. По словам да Силвы, США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь вот Россия. И каждый имеет право вето.

Досталось от президента Бразилии и "Большой семерке", которая, как считает Луис Инасиу Лула да Силва, больше не должна существовать, а на смену ей должна прийти больше группа по принципу G20, в которую войдут развивающиеся страны.

"Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 G7 даже не должно быть", — высказался Лула да Силва.

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