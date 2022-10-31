Несмотря на выход России из зерновой сделки, грузовые суда продолжают движение

После нескольких взрывов в Севастополе с повреждением российских кораблей власти РФ заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Несмотря на такие заявления РФ, суда и дальше курсируют по маршрутам и загружаются в украинских портах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Украинские порты отправляют зерно. Фото из открытых источников

Украинское министерство инфраструктуры сообщило, что 12 судов вышло в море из трех черноморских портов, а именно из таких как "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Всего на судах в страны Европы, Африки и Азии направляется более 350 тонн продукции.

Также отмечается, что в сторону Украины следует четыре судна, которые прошли все инспекции Совместного координационного центра. Такую информацию озвучил руководитель группы мониторинга Андрей Клименко. Чиновник отмечает, что без президента Турции в этом вопросе не обошлось.

Власти Украины сообщили, что, несмотря на выход России из "зернового коридора", суда проходят все необходимые проверки, о чем была проинформирована делегация РФ, которая бойкотирует этот процесс.

Напомним, что 29 октября в акватории Севастополя произошло несколько взрывов. Со временем стало известно, что было повреждено несколько судов РФ, включая фрегата "Адмирал Макаров", ставшего главным кораблем после потопления крейсера "Москва". Поэтому Россия официально заявила о прекращении участия в программе зернового соглашения между Украиной, РФ и ООН.

Ранее портал "Комментарии" писал о Дмитрии Медведеве, который фактически признался, что Россия использует террористические методы войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском чиновнике, который в ООН озвучил очередное странное заявление обвинив Украину и США.

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