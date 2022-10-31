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Несмотря на выход России из зерновой сделки, грузовые суда продолжают движение

В украинские порты заходят корабли для погрузки товаров на экспорт.

сегодня, 14:23
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Автор:

Slava Kot

После нескольких взрывов в Севастополе с повреждением российских кораблей власти РФ заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Несмотря на такие заявления РФ, суда и дальше курсируют по маршрутам и загружаются в украинских портах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Несмотря на выход России из зерновой сделки, грузовые суда продолжают движение

Украинские порты отправляют зерно. Фото из открытых источников

Украинское министерство инфраструктуры сообщило, что 12 судов вышло в море из трех черноморских портов, а именно из таких как "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Всего на судах в страны Европы, Африки и Азии направляется более 350 тонн продукции.

Также отмечается, что в сторону Украины следует четыре судна, которые прошли все инспекции Совместного координационного центра. Такую информацию озвучил руководитель группы мониторинга Андрей Клименко. Чиновник отмечает, что без президента Турции в этом вопросе не обошлось.

Власти Украины сообщили, что, несмотря на выход России из "зернового коридора", суда проходят все необходимые проверки, о чем была проинформирована делегация РФ, которая бойкотирует этот процесс.

Напомним, что 29 октября в акватории Севастополя произошло несколько взрывов. Со временем стало известно, что было повреждено несколько судов РФ, включая фрегата "Адмирал Макаров", ставшего главным кораблем после потопления крейсера "Москва". Поэтому Россия официально заявила о прекращении участия в программе зернового соглашения между Украиной, РФ и ООН.

Ранее портал "Комментарии" писал о Дмитрии Медведеве, который фактически признался, что Россия использует террористические методы войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском чиновнике, который в ООН озвучил очередное странное заявление обвинив Украину и США.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-63456767
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