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Несмотря на шторм Россия держит 11 боевых кораблей в Черном море

Суммарный залп "Калибров" может быть до 40 ракет

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей
В Черном море страна-агрессор держит 11 боевых кораблей, несмотря на мощный шторм. Учитывая обстоятельства игнорировать сигналы о воздушной тревоге крайне опасно. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" в Facebook.

"Несмотря на мощный шторм, враг продолжает удерживать значительную корабельную группировку в Черном море. Из одиннадцати боевых кораблей – шесть ракетоносителей, среди которых два подводных. Суммарный залп "Калибров" может быть до 40 ракет", — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня с утра по всей Украине раздается воздушная тревога – в Беларуси активная фаза авиационных учений. Украинцев призывают не игнорировать сигналы и спускать в укрытия.                               

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что до начала отрытой широкомасштабной агрессии РФ против Украины был против членства нашей страны в НАТО, так как боялся, что это как раз станет причиной полномасштабного вторжения россиян. Но теперь, когда война вышла на новый уровень и длится уже почти год, идея нейтральной Украины уже не имеет смысла, считает Киссинджер. Премьер Финляндии Санна Марин во время речи на всё том же форуме высказала мнение, что вступление Украины в НАТО предотвратило бы войну с Россией. О чем говорят подобные заявления? Каковы перспективы вступления Украины в НАТО? Журналисты "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Несмотря на шторм Россия держит 11 боевых кораблей в Черном море

Угроза ракетных ударов. Фото: из открытых источников



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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