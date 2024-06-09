Немецкий историк сделал мрачный прогноз об окончании войны: что ожидает Украину

Немецкий профессор истории Йорг Баберовски прогнозирует, что Украина не сможет добиться военной победы в войне против РФ и в конце концов российский диктатор Владимир Путин "наконец-то получит то, что хочет". Баберовский настаивает, что Запад никогда не введет свои войска в Украину, а Путин будет постепенно получать преимущество в войне.



Немецкий профессор истории Йорг Баберовски. Фото из открытых источников

Специалист по истории сталинизма и восточноевропейской истории в Гумбольдском университете Берлина. Йорг Баберовски в издании "Der Spiegel" описал свое видение предстоящего окончания войны в Украине.

Баберовски настаивает на том, что Россия не проигрывает войну, а Украина не способна без ввода западных войск противостоять армии Путина.

"Путин не проиграет эту войну, а Украина не в состоянии добиться военной победы. У нее заканчиваются мужчины, и ее зависимость от американского и европейского производства оружия растет. Западные системы вооружения должны быть заменены, отремонтированы и снабжены боеприпасами. Сомневаюсь, захотят ли американцы и европейцы принимать в этом постоянное участие", – говорит немецкий историк.

Йорг Баберовски считает, что Путин не сможет завоевать всю территорию Украины, однако он не откажется от военной агрессии. По словам историка, Путин будет выжидать момента, когда Запад "устанет от войны" и затем "получит то, что хочет". Таким образом, Баберовски описал, по его мнению, как закончится война в Украине.

"Целью Путина является аннексия на юге Запорожской и Херсонской областей, а также на Востоке части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Остальные должны стать буферной зоной, которая отделяет Россию от НАТО. Кремль потребует гарантии неприятия Украины в НАТО", — говорит Баберовски и добавляет, что Путин не будет оккупировать западные области Украины.

Баберовски отмечает, что вариант с революцией в России является "совершенно нереальным", ведь Путина поддерживает большинство населения в стране. Также профессор истории отрицает, что Россия вторгнется в другие страны, являющиеся членами НАТО, чтобы восстановить СССР. По словам Баберовски, Запад видит ограниченные ресурсы России, поэтому Путин может только "мечтать о возрождении Советского Союза".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский историк объяснил, как Украина уже могла бы выиграть в войне.

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