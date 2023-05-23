Немецкая разведка рассказала о "состоянии системы Путина"

Спустя почти 15 месяцев после начала крупного вторжения России в Украину нет никаких признаков того, что позиции главы РФ Владимира Путина ослабли. Такое мнение высказал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Об этом передают "Комментарии".

Немецкая разведка не наблюдает ослабления Путина

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", – заявил он. Как он считает, общественная критика путей ведения войны – это банальные отличия в России, а не угроза для системы.

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"Несмотря на частные случаи выражения критики, например в отношении боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", — говорит Каль. Однако он добавляет, что полностью устранять такую возможность тоже не стоит. Он говорит, что РФ все еще способна "вести войну в долгосрочной перспективе", привлекая срочников. Это также имеет отношение к вооружению и боеприпасам.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может наступить конец, речь не может идти. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности — например, относительно эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и сопротивляться, то стратегия Путина, которая предусматривает ставку на долгосрочную перспективу и массу может увенчаться успехом", — подчеркнул Каль.

Также Каль рассказал, с какого момента BND знала о плане России вторгнуться в Украину:

"Приблизительно за 14 дней до начала войны мы обнаружили явления, которые нельзя было интерпретировать иначе", — был его ответ на вопросы журналистов.

Но он возразил мнению о том, что американские и британские специальные службы намного раньше узнали о намерениях Путина. По словам главы BND, Путин принял решение о вторжении в Украину учитывая множество вещей, "не заключавшихся в подсчете количества ракет или танков", передает dpa.

Тем временем, Путин сделал новое заявление о "защите Донбасса" и исторической несправедливости.

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