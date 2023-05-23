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Немецкая разведка рассказала о "состоянии системы Путина"

Нет никаких признаков того, что позиции президента РФ ослабли, считает глава Федеральной разведывательной службы Германии

сегодня, 16:53
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Автор:

Константин Куликов

Спустя почти 15 месяцев после начала крупного вторжения России в Украину нет никаких признаков того, что позиции главы РФ Владимира Путина ослабли. Такое мнение высказал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Об этом передают "Комментарии".

Немецкая разведка рассказала о "состоянии системы Путина"

Немецкая разведка не наблюдает ослабления Путина

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина", – заявил он. Как он считает, общественная критика путей ведения войны – это банальные отличия в России, а не угроза для системы.


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"Несмотря на частные случаи выражения критики, например в отношении боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается", — говорит Каль. Однако он добавляет, что полностью устранять такую возможность тоже не стоит. Он говорит, что РФ все еще способна "вести войну в долгосрочной перспективе", привлекая срочников. Это также имеет отношение к вооружению и боеприпасам.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может наступить конец, речь не может идти. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности — например, относительно эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и сопротивляться, то стратегия Путина, которая предусматривает ставку на долгосрочную перспективу и массу может увенчаться успехом", — подчеркнул Каль.

Также Каль рассказал, с какого момента BND знала о плане России вторгнуться в Украину:

"Приблизительно за 14 дней до начала войны мы обнаружили явления, которые нельзя было интерпретировать иначе", — был его ответ на вопросы журналистов.

Но он возразил мнению о том, что американские и британские специальные службы намного раньше узнали о намерениях Путина. По словам главы BND, Путин принял решение о вторжении в Украину учитывая множество вещей, "не заключавшихся в подсчете количества ракет или танков", передает dpa.

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