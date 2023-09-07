Недалеко от штаба Южного военного округа ВС РФ в Ростове было громко: подробности

Как передает портал "Комментарии", в Ростове-на-Дону этой ночью были слышны сильные взрывы, местные власти сообщают о том, что якобы российская ПВО сбила несколько беспилотников. Вот только в местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором слышны взрывы и виден разгоревшийся после взрывов огонь.

В Ростове-на-Дону были слышны сильные взрывы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил у себя в Телеграмм, что примерно в 3.00 ночи в Ростове-на-Дону российская ПВО отработала по неопознанным беспилотникам. Якобы всего россияне уничтожили два дрона.

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Один из них упал за городом в западной части Ростова, а обломки второго – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42.

Губернатор рассказал, что повреждение получили лишь несколько припаркованных легковых автомобилей. Ранения получил один человек, но от госпитализации отказался.

Местные жители же в соцсети сообщают, что взрыв произошел на Пушкинской улице неслучайно, ведь всего в нескольких кварталах расположен штаба Южного военного округа ВС РФ. Следовательно, целью беспилотника могут быть именно он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – существенно участились в августе и продолжились в сентябре атаки временно оккупированного Крыма, Москвы, Подмосковья и ряда других областей РФ с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



