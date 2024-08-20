Не в Глушковском районе: россиянам грозит настоящий «котел» и потеря территорий

Сейчас многие аналитики утверждают, что россиянам грозит котел в Глушковском районе. Но, как утверждает военный обозреватель Александр Коваленко, российским войскам грозит реальный котел совершенно в другом месте Курской области.

Оккупанты

"Следите за событиями. Даже если они и выйдут из интересного положения, то только ползком на пузе, а в копилку Сил обороны будет сразу +30 км²", — сказал Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные начали уничтожать мосты через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, чтобы изолировать российских военных. По данным BILD, украинцам нужно взять под контроль еще около 5 километров, чтобы закрыть тысячи россиян в котле.

16 августа украинские военные уничтожили первый мост через реку сейм в Курской области вблизи села Глухово. Через два дня был атакован и поврежден мост вблизи села Званное. Впоследствии стали появляться сообщения, что третий и последний мост возле населенного пункта Карыжи уничтожен. Россия в ответ организует понтонные переправы, а также обороняет оставшийся на востоке проход. Как указывает издание BILD, внутри этой территории оказались 2-3 тыс. российских солдат, которым будет тяжело обороняться без логистики и в изоляции. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок в 15 кв. км до реки Сейм.

Также "Комментарии" рассказывали, что одновременное закрытие вопроса с Коренево и Глушковским районом ставит диктатору Владимиру Путину оперативный пат. Эксперты уверены, что по состоянию на 6 сентября, ровно месяц от начала Курской операции, зона контроля Сил обороны в Курской области увеличится до 2 тысяч квадратных километров и охватывать будет куда более значительный оперативный простор.



