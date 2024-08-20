Путину операцией в Курской области поставили оперативный пат: какое решение примет диктатор

Одновременное закрытие вопроса с Коренево и Глушковским районом ставит диктатору Владимиру Путину оперативный пат, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

По его словам, в то время как российская федерального уровня пропаганда уделяет всё внимание продвижению российских войск на Торецко-Покровском направлении, а также визиту военного преступника Путина, разыскиваемого МУС в Азербайджан, локальная, уровня “военкоров” и “воен-блогеров” не вхожих в пул приближённых к Путину, трезвонят о кризисе на Курщине.

Как отметил Коваленко, удобная и ближайшая логистика на Белгородскую область – не работает. Логистика по Курской области страдает оперативностью из-за огневого контроля Сил обороны над основными артериями.

"Целый район, Глушковский, оказался в изоляции и понтоны проблему не решат, тем более что они уязвимее стационарных мостов, а пропускная способность, как ни крути, но всё же ниже. Группировка российских войск в Глушковском районе, не буду говорить, сколько там личного состава, поскольку никто, кроме генерала Сырского, точно не знает, а он не скажет, но оказывается в положении ограниченного времени выхода на северный берег Сейма. Но вместо оперативного вывода этой группировки, командование российских войск пытается им перебрасывать МТО и подкрепление", — говорит Коваленко.

По его словам, с учётом перспективы ближайших дней и закрытия рядов вопросов, очевидно, что у Сил обороны открывается дорога на Рыльск. Здесь не нужно быть гением, чтобы не видеть возможность перерезать логистический узел, когда юг, юго-запад и юго-восток у тебя прикрыт, а до самого узла осталось 15 километров, подчеркнул эксперт. И даже, по его словам, не нужен штурм города, с городскими боями и вот этим вот всем, достаточно огневого контроля – дистанционно. При этом эксперт напомнил, что Рыльск разделён рекой Сейм на две части, с всего двумя связующими мостами, со всеми вытекающими.

"Уверен, что по состоянию на 6 сентября, ровно месяц от начала Курской операции, зона контроля Сил обороны в Курской области увеличится до 2 тысяч квадратных километров и охватывать будет куда более значительный оперативный простор. К тому моменту у оккупационных войск бои за Покровск могут даже не начаться. А если даже и да, то, ещё не достигнут своей кульминации", — считает Коваленко.

По его словам, Путин окажется между выбором. Коваленко считает, что Путин сделает все же ставку на Покровск, что приведет к еще большим потерям в Курской области, которые будут несоизмеримы с "приобретениями" в Донецкой, начиная с 2024 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о катастрофической ситуации около Покровска.



