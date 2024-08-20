Украина близка к закрытию котла в Курской области: тысячи российских солдат могут оказаться в ловушке

Украинские военные начали уничтожать мосты через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, чтобы изолировать российских военных. По данным BILD, украинцам нужно взять под контроль еще около 5 километров, чтобы закрыть тысячи россиян в котле.

Украина организовала ловушку для России. Фото из открытых источников

16 августа украинские военные уничтожили первый мост через реку сейм в Курской области вблизи села Глухово. Через два дня был атакован и поврежден мост вблизи села Званное. Впоследствии стали появляться сообщения, что третий и последний мост возле населенного пункта Карыжи уничтожен. Россия в ответ организует понтонные переправы, а также обороняет оставшийся на востоке проход.

Как указывает издание BILD, внутри этой территории оказались 2-3 тыс. российских солдат, которым будет тяжело обороняться без логистики и в изоляции. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок в 15 кв. км до реки Сейм.

"У россиян сейчас простой выбор: бороться, оборонять эту территорию, или отступить. Очевидно, оба варианта для них роковые", — считает немецкий аналитик Юлиан Репке.





Бои в Курской области

Несмотря на успехи Украины в Курской области, возможность захватить новые территории и взять в плен сотни российских военных, Репке указывает, что "эта битва не носит решающего характера". По его словам, "многие силы остались в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин приказал армии РФ за два месяца освободить Курскую область от украинских сил.



Также "Комментарии" писали о том, что Путин пообещал Украине ответить за ее наступление на территорию России. Однако оказалось, что глава Кремля больше недели не упоминает о боях в Курской области.