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Не уступает HIMARS: Украина получила от Франции дальнобойную систему залпового огня

Резников добавил, что передача французского вооружения ВСУ - это видимый результат дружбы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона

сегодня, 16:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украину прибыла реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU из Франции. Как передает издание "Комментарии", информацию у себя в Twitter подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Не уступает HIMARS: Украина получила от Франции дальнобойную систему залпового огня

Реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU. Фото: из открытых источников

"Четвертый брат в Long Hand Family, LRU из Франции прибыл в Украину LRU из Франции прибыла в Украину. Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага", — написал Алексей Резников в Twitter.

Министр подчеркнул, что это видимый результат дружбы между президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.

РСЗО LRU — это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. РСЗО построена на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS). В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.

Читайте также на портале "Комментарии" — где Россия – там разруха: о чем говорит заявление Зеленского – какой прогноз войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия перебросила в Республику Беларусь (РБ) большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники. Тем временем самопровозглашенный белорусский президент Александра Лукашенко продолжает "качать" тему необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, уверяя, что им мешают США. Чего и почему в ближайшее время можно ожидать Украине со стороны Беларуси? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1597554553398136832
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:48

Навіть у Імперії зла, на Росії, є чому вчитися. Хоча б тому, щоб замість корумпованих публічних осіб на посадах, міністрів, обслуги президента, виборних істот, мерів - говорили речники відомств. Як Путинський Песков, наприклад. Досить піарити і себе, і бородатого хлопчика Дюймовочку. Ніби завдяки вождю і сонце сходить. Це саме під його патронатом Україна стала як Афганістан і КНДР.

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