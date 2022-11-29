Не уступает HIMARS: Украина получила от Франции дальнобойную систему залпового огня

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Кравцев Сергей
В Украину прибыла реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU из Франции. Как передает издание "Комментарии", информацию у себя в Twitter подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU. Фото: из открытых источников
Министр подчеркнул, что это видимый результат дружбы между президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.
РСЗО LRU — это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. РСЗО построена на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS). В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.
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Также издание "Комментарии" сообщало — мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия перебросила в Республику Беларусь (РБ) большой эшелон с военной техникой: не менее 15 единиц ЗРК "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники. Тем временем самопровозглашенный белорусский президент Александра Лукашенко продолжает "качать" тему необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, уверяя, что им мешают США. Чего и почему в ближайшее время можно ожидать Украине со стороны Беларуси? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.
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Ігор
сегодня, 16:48
Навіть у Імперії зла, на Росії, є чому вчитися. Хоча б тому, щоб замість корумпованих публічних осіб на посадах, міністрів, обслуги президента, виборних істот, мерів - говорили речники відомств. Як Путинський Песков, наприклад. Досить піарити і себе, і бородатого хлопчика Дюймовочку. Ніби завдяки вождю і сонце сходить. Це саме під його патронатом Україна стала як Афганістан і КНДР.