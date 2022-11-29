Где Россия – там разруха: о чем говорит заявление Зеленского – какой прогноз войны в Украине

В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разруха бывает везде, где проходит российская власть, подчеркнул, что наша страна никогда не примет порядок "товарищей" из Москвы, заявил о ряде важных международных встреч в Украине и за ее пределами, в том числе в ракурсе противостояния российской агрессии и создания трибунала против РФ.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и вероятное дальнейшее развитие событий.

Зеленский абсолютно прав, говоря, что Россия повсюду приносит только разрушение, террор и упадок

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

"Российская власть, которая не может на своей территории улучшить жизнь собственных граждан, имея при этом почти безграничные ресурсы, которые направляются на самообогащение господствующей верхушки, тем более не сможет и не захочет развивать территории оккупированные. Это в полной мере демонстрируют действия захватчиков на временно оккупированных территориях, где рашисты не смогли решить элементарные вопросы жизнеобеспечения населения, сосредоточившись на грабеже и терроре".

Причем, обращает внимание эксперт, это касается не только территорий, оккупированных после 24 февраля 2022-го и позже освобожденных ВСУ. Это, акцентирует он, в первую очередь касается аннексированного Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР", где после прихода России воцарилась тотальная руина и бесправие.

"Можно посмотреть и на другие территории, под руководством "русского мира" – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Уровень их социально-экономического развития ощутимо отстает даже от далеко не самых успешных государств, от которых эти территории временно отчуждены", – подчеркивает Валентин Гладких.

По его словам, президент Зеленский абсолютно прав, говоря, что Россия повсюду приносит только разрушение, террор и упадок.

"Это – констатация факта, – отмечает политолог. – Более того, еще до начала полномасштабной войны Зеленский заявлял, что будущее у Крыма, Донецка и Луганска может быть только в составе Украины. Поэтому, по большому счету, позиция Украины неизменна – деоккупация, освобождение из-под пяты "русского мира" всей нашей территории. Это необходимая предпосылка для экономического развития и процветания данных территорий в составе Украины, которая в свою очередь также должна освободиться во всех значениях этого слова от пагубного влияния "из-за паребрика", став полноценной и полноправной частью цивилизованного мира".

Не будем забывать, что РФ – ядерная страна и в мире не было прецедентов, подобного тому, что происходит сейчас

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес признался, что в последнее время редко стал следить за обращениями, подобными тем, что каждые сутки делает украинский президент.

"Они не несут особой практической нагрузки, кроме эмоциональной, – поясняет эксперт. – Мы живем в военное время, когда каждый день идут интенсивные боевые действия. И все заявления, которые делаются нашими официальными лицами, направлены, скорее, на создание некого эмоционального фона. Настроить граждан соответствующим образом, поддерживать их, обратить нашу злость, агрессию – против страны-оккупанта. И это понятно. Но практический смысл в таких заявлениях и обращениях, как правило, отсутствует. Потому что сейчас мы имеем ситуацию войны. Когда она изменится, изменится и тональность заявлений".

О трибунале говорят часто, продолжает Энрике Менендес. Как и о том, что Россия обязательно будет наказана за военные и прочие преступления.

"Но пока война не завершилась нашей победой, говорить об этом, как минимум, преждевременно. Не будем забывать, что РФ – ядерная страна. И в мире не было прецедентов, подобного тому, что происходит сейчас. Думаю, никто на земном шаре не знает, как быть с таким агрессором дальше, – отмечает эксперт. – Какое-то окно возможностей для шагов касательно конструктивных переговоров откроется, похоже, не скоро. Сейчас говорят пушки. А разного рода заявления – это скорее шум, не имеющий особого отношения к реальности".

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