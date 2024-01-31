Не у всех есть смартфоны. С вводом электронного кабинета призывника могут возникнуть проблемы

В законопроекте о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду 30 января, предлагается обязать украинцев создавать электронный кабинет призывника. Однако, как подчеркивает юрист Роман Лихачев, ни один закон не обязывает человека иметь смартфон, поэтому с введением электронного кабинета призывника могут возникнуть проблемы.

Теперь каждому нужно "выдать" смартфон

"Законодательным актом не указано об обязанности человека иметь электронные средства. Более того, у нас некоторые люди даже отказываются от того, чтобы выбрать идентификационный код. А недавно суд вынес о том, что "Свидетели Иеговы", например, могут не проходить военную службу, а заменять обязательно на альтернативную. То есть с этим вопросом не принят второй нормативный акт: если действительно лицо не имеет смартфона или не за что его купить вообще"

, – отмечает правозащитник.

Напомним, как писали "Комментарии", 30 января в парламент был внесен законопроект о мобилизации. Он предполагает много новшеств.

Например, как сообщали "Комментарии", будут введены нововведения для госслужащих.

Также "Комментарии" подробно рассказывали о том, что изменилось в законопроекте о мобилизации. В нем, как и в предыдущем варианте, за неявку в Территориальные центры комплектования (ТЦК) к гражданам предлагается применять ряд наказаний. Кроме того, изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для ряда государственных служащих, правоохранителей. Есть ряд моментов по призыву инвалидов, ограниченно пригодных, по демобилизации. Часть экспертов считает, что многие нормы в законопроекте необоснованны. Также есть мнение, что они нарушают Конституцию.

Кроме того, "Комментарии" писали, что нардеп Ярослав Железняк спрогнозировал , когда Верховная Рада начнет рассматривать законопроект и когда примет его в целом.









