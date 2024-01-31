Не у всех есть смартфоны. С вводом электронного кабинета призывника могут возникнуть проблемы

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Ткачик Олеся
В законопроекте о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду 30 января, предлагается обязать украинцев создавать электронный кабинет призывника. Однако, как подчеркивает юрист Роман Лихачев, ни один закон не обязывает человека иметь смартфон, поэтому с введением электронного кабинета призывника могут возникнуть проблемы.
Теперь каждому нужно "выдать" смартфон
Напомним, как писали "Комментарии", 30 января в парламент был внесен законопроект о мобилизации. Он предполагает много новшеств.
Например, как сообщали "Комментарии", будут введены нововведения для госслужащих.
Также "Комментарии" подробно рассказывали о том, что изменилось в законопроекте о мобилизации. В нем, как и в предыдущем варианте, за неявку в Территориальные центры комплектования (ТЦК) к гражданам предлагается применять ряд наказаний. Кроме того, изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для ряда государственных служащих, правоохранителей. Есть ряд моментов по призыву инвалидов, ограниченно пригодных, по демобилизации. Часть экспертов считает, что многие нормы в законопроекте необоснованны. Также есть мнение, что они нарушают Конституцию.
Кроме того, "Комментарии" писали, что нардеп Ярослав Железняк спрогнозировал , когда Верховная Рада начнет рассматривать законопроект и когда примет его в целом.
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Ігор
31 января 2024, 19:40
Так вони скопіювали цей закон з російського. Янетряпки і янелохи свого розуму не мають. А з кого брати приклад? З братнього - російськощелепного. Додали більше трешу та диктату. Але не врахували в рази більшу бідність, обікрадених юдейцями, в порівнянні навіть з російською - там в кожного найбільш сучасні. Хоч провладні брехуни, Інформаційний спротив, наприклад, переконують в іншому. Тепер, навіть ті, хто має, відмовиться, щоб оператор не визначив.