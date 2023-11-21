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Не только Авдеевка: в ВСУ рассказали, к какому городу враг стянул резервы

Ситуация на Бахмутском направлении остается "активной"

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска существенно нарастили силы и активизировались на Бахмутском направлении. Уже две недели противник ведет штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Не только Авдеевка: в ВСУ рассказали, к какому городу враг стянул резервы

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ВСУ считают, что ключевая задача, которую сейчас преследуют россияне – это вернуть утраченные позиции. Враг собрал соответствующие резервы и перешел к атакующим действиям.


По словам Фитьо, ситуация на Бахмутском направлении остается "активной".

"Враг уже примерно две недели как перешел от оборонительных действий к атакующим, пытается вернуть утраченные ранее позиции", – заявил военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на ухудшение погодных условий, украинские и российские войска на разных участках фронта атакуют позиции друг друга. Тяжелейшей остается ситуация в районе Авдеевки, но прорыва нашей обороны, о чем периодически трубят российские паблики, не произошло. Украина нуждается в усилении военной поддержки со стороны союзников – и в этом ракурсе могут быть подвижки во время намеченного на этой неделе 17-го заседания формата "Рамштайн". Примечательно, что в преддверии этого мероприятия, 20 ноября, в Киев прибыл с визитом глава Пентагона Ллойд Остин. Как раз таки ради обсуждения долгосрочного видения поддержки ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война может длиться куда дольше, чем нам хотелось бы. Но подчеркнул, что Украина и ее союзники не имеют права опускать руки. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о том, что и почему происходит на всех фронтах российско-украинской войны – и чего ожидать далее.

Также издание "Комментарии" сообщало – что мешает оккупантам: в ВМС назвали причины "затишья" с обстрелами.




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