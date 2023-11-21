Не только Авдеевка: в ВСУ рассказали, к какому городу враг стянул резервы

Российские оккупационные войска существенно нарастили силы и активизировались на Бахмутском направлении. Уже две недели противник ведет штурмовые действия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ВСУ считают, что ключевая задача, которую сейчас преследуют россияне – это вернуть утраченные позиции. Враг собрал соответствующие резервы и перешел к атакующим действиям.

По словам Фитьо, ситуация на Бахмутском направлении остается "активной".

"Враг уже примерно две недели как перешел от оборонительных действий к атакующим, пытается вернуть утраченные ранее позиции", – заявил военный.

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