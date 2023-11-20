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Что мешает оккупантам: в ВМС назвали причины "затишья" с обстрелами

Штормовая погода не позволяет россиянам продолжать ракетные удары

сегодня, 10:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия не обстреливала Украину в ночь на понедельник, 20 ноября, из-за разгулявшегося на море шторма, и даже не выводила авиацию. Хотя такая погода и дает украинцам возможность отдохнуть от атак, но создает трудности для гражданского судоходства. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что мешает оккупантам: в ВМС назвали причины "затишья" с обстрелами

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Спикер ВМС ВСУ отметил, что море очень сильно штормит, что приводит к самым неожиданным последствия. Поэтому оккупанты боятся рисковать, выводить свои суда в море. Шторм разгулялся достаточно сильный, некоторые суда даже сорвало с якорей.


По словам Дмитрия Плетенчука, россияне даже побоялись подмыть в небо авиацию. Именно поэтому украинцы пережили сравнительно спокойную ночь. 

Спикер ВМС ВСУ обратил внимание, что сезон штормов может затянуться. Следовательно, у украинцев будет хоть небольшая, но пауза, когда противник может не осуществлять массированные обстрелы.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная российско-украинская война длится уже более 20 месяцев. Силы обороны Украины имеют успехи на юге (Запорожская и Херсонская области), россияне давят на востоке (Авдеевка, Купянск). Всё чаще звучат мнения, что ВСУ следует сосредоточиться на обороне, что на фронте возникла патовая ситуация. Своим видением происходящего на российско-украинской войне и вокруг нее с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – готовиться ли к обстрелу со стороны РФ залпом в 100 ракет: в украинской разведке озвучили прогноз.




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