Что мешает оккупантам: в ВМС назвали причины "затишья" с обстрелами

Россия не обстреливала Украину в ночь на понедельник, 20 ноября, из-за разгулявшегося на море шторма, и даже не выводила авиацию. Хотя такая погода и дает украинцам возможность отдохнуть от атак, но создает трудности для гражданского судоходства. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Спикер ВМС ВСУ отметил, что море очень сильно штормит, что приводит к самым неожиданным последствия. Поэтому оккупанты боятся рисковать, выводить свои суда в море. Шторм разгулялся достаточно сильный, некоторые суда даже сорвало с якорей.

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне даже побоялись подмыть в небо авиацию. Именно поэтому украинцы пережили сравнительно спокойную ночь.

Спикер ВМС ВСУ обратил внимание, что сезон штормов может затянуться. Следовательно, у украинцев будет хоть небольшая, но пауза, когда противник может не осуществлять массированные обстрелы.

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