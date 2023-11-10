Не только Авдеевка: на фронте может появиться еще одна горячая точка

Российские войска провели ротацию военных на Купянском направлении и доставила дополнительное военное оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует "Суспільне".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечает глава ХОВА, характер боевых действий на Купянском направлении изменился. Сейчас россияне активно используют и тяжелую технику – наступают танками и бронированными машинами, чего раньше не было в таком большом количестве.

"Поскольку российские войска выбрали приоритетным именно Купянское направление, у них цель любой ценой достичь результата. Мы ожидаем усиления с их стороны, пополняем резервы, усиливаем фортификационные сооружения", — отметил Синегубов.

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