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Тревожный сигнал – Россия завладела инициативой на фронте: подробности от эстонской разведки

В эстонской разведке считают, что россияне завладели инициативой на двух направлениях фронта

сегодня, 15:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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На этой неделе российские захватнические войска продолжили свои атаки с повышенной интенсивностью и завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии, пишет "ERR".

Тревожный сигнал – Россия завладела инициативой на фронте: подробности от эстонской разведки

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что основные бои продолжались на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово в Луганской области. вражеские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки. 


В Эстонии отмечают, что россиянам на сегодняшний день предостаточно живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

По данным эстонской разведки к сегодняшнему дню оккупационные войска РФ завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Участок фронта вблизи Авдеевки, скорее всего, останется точкой, где Москва будет прилагать большие и основные усилия, считают в разведывательном центре.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема переговоров между Украиной и Россией вновь сотрясает информационное пространство. Президент Чехии Петр Павел фактически повторил тезисы некоторых западных медиа о том, что положение Украины ухудшается, переговоры могут начаться чуть ли не в следующем году, поскольку ВСУ вряд ли получат преимущество, а РФ имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Между тем, украинская власть демонстрирует, что к переговорам не готова. Президент Зеленский называет предусловием переговоров вывод российских войск с украинских территорий. Киев продолжает продвигать свою формулу мира. Что на данный момент можно сказать о сражениях вокруг темы переговоров? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

https://society.comments.ua/news/warrussia/mogut-li-v-2024-godu-nachatsya-peregovory-ukrainy-i-rf-chto-stanet-reshayuschim-faktorom-720692.html




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Источник: https://www.err.ee/
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сегодня, 16:24

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