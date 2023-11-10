Тревожный сигнал – Россия завладела инициативой на фронте: подробности от эстонской разведки

На этой неделе российские захватнические войска продолжили свои атаки с повышенной интенсивностью и завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Как передает портал "Комментарии", такую информацию обнародовали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии, пишет "ERR".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что основные бои продолжались на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово в Луганской области. вражеские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки.

В Эстонии отмечают, что россиянам на сегодняшний день предостаточно живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

По данным эстонской разведки к сегодняшнему дню оккупационные войска РФ завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Участок фронта вблизи Авдеевки, скорее всего, останется точкой, где Москва будет прилагать большие и основные усилия, считают в разведывательном центре.

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