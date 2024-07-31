Не "Шахеды": военный эксперт рассказал, какие новые дроны РФ атаковали Украину

Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескретнов считает, что Украину ночью 31 июля атаковали не только российские "Шахеды", но и новые российские беспилотники "Герберы". По словам военного эксперта, главная цель таких действий – выявить средства украинской противовоздушной обороны.

Российские дроны атакуют Украину. Фото из открытых источников

Согласно данным Воздушных сил ВСУ во время массированной атаки России, Украина сбила все 89 российских дронов. В Воздушных силах предварительно полагают, что были сбиты ударные "Shahed-131/136". Однако Сергей Флеш указывает, что кроме "Шахедов" Россия могла использовать и другие дроны.

"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не Шахеды, а новые дешевые Герберы. Или атака была комбинирована. Об этом свидетельствуют многие факты", — утверждает эксперт.

Украинский специалист подчеркивает, что нужно, чтобы военные обнаружили обломки и детальной их исследовали. По его словам, на то, что некоторые беспилотники были "Герберы", указывает то, как они падали после поражения.

"Шахед так не горит и так медленно не падает. Такого видео падения Шахеда в штопоре никто не видел. Легкая Гербера из фанеры и пенопласта, считаю именно так и горит и падает", — прокомментировал Сергей Флеш видео в соцсетях с падением российского дрона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер украинской военной разведки Андрей Черняк рассказал о новом типе российских беспилотников. По его словам, армия РФ начала использовать дешевые дроны похожие на "Шахеды", чтобы выявить украинскую систему ПВО, увеличить расходы Украины на оборону и исчерпать запас ракет.

Также "Комментарии" писали о том, как украинский дрон палкой атаковал российский беспилотник.