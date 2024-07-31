Не "Шахеды": военный эксперт рассказал, какие новые дроны РФ атаковали Украину

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Slava Kot
Украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескретнов считает, что Украину ночью 31 июля атаковали не только российские "Шахеды", но и новые российские беспилотники "Герберы". По словам военного эксперта, главная цель таких действий – выявить средства украинской противовоздушной обороны.
Российские дроны атакуют Украину. Фото из открытых источников
Согласно данным Воздушных сил ВСУ во время массированной атаки России, Украина сбила все 89 российских дронов. В Воздушных силах предварительно полагают, что были сбиты ударные "Shahed-131/136". Однако Сергей Флеш указывает, что кроме "Шахедов" Россия могла использовать и другие дроны.
Украинский специалист подчеркивает, что нужно, чтобы военные обнаружили обломки и детальной их исследовали. По его словам, на то, что некоторые беспилотники были "Герберы", указывает то, как они падали после поражения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер украинской военной разведки Андрей Черняк рассказал о новом типе российских беспилотников. По его словам, армия РФ начала использовать дешевые дроны похожие на "Шахеды", чтобы выявить украинскую систему ПВО, увеличить расходы Украины на оборону и исчерпать запас ракет.
Также "Комментарии" писали о том, как украинский дрон палкой атаковал российский беспилотник.
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