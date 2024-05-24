Не прийти по повестке в ТЦК: стало известно, когда это возможно "без последствий"

Законодательство Украины определяет несколько уважительных причин, по которым можно не приходить в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они должны быть подтверждены документально. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает специальный сайт Минобороны по мобилизации.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Как говорится в разъяснении, уважительными причинами неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке, признаются: препятствие стихийному характеру; болезнь гражданина; военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.

Причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине вступил в силу закон о мобилизации, который обязывает всех военнообязанных от 18 до 60 лет в течение двух месяцев обновить свои военно-учетные данные. Среди спорных моментов – ситуация с "бронированием", с электронным кабинетом (Резерв+) для военнообязанных, призывников и резервистов, с рядом других моментов, включая ужесточение наказания для уклонистов. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" ситуацию с мобилизацией и вокруг нее.



