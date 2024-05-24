Полиция будет принудительно доставлять в ТЦК военнообязанных: подробности

Полицейские будут проверять документы военнообязанных в общественных местах и принудительно доставлять в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) тех, кто находится в розыске. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Полиция. Фото: из открытых источников

"Если же установлено лицо, которое в соответствии с обращением ТЦК и СП совершило административное правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, то в таком случае полицейский уполномочен на осуществление административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК и СП", — заявил Выговский.

По его словам, полиция при исполнении полномочий уполномочена применять меры принуждения.

Глава Национальной полиции отметил, вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки).

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