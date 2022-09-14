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Не позволяйте себя дурить: Кадыров вдруг рассказал, почему россияне устроили побег на Харьковщине

Глава Чечни назвал позор российской армии в Харьковской области "тактикой и стратегией"

сегодня, 16:23
Автор:

Кравцев Сергей
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В российских пабликах растет количество возмущений тем, российские войска спасались бегством, убегая из захваченной еще полгода назад части Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров решил заступиться за российских военных и Минобороны РФ, заявив, что никакого бегства с Харьковской области не было, а, оказывается, был продуманный тактический ход. Как передает портал "Комментарии", слова Кадырова цитирует российской пропагандистское информагентство "РИА Новости". 

Не позволяйте себя дурить: Кадыров вдруг рассказал, почему россияне устроили побег на Харьковщине

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем... Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", – заявил Кадыров.

Далее он добавил, что, оказывается, россияне на фоне своих зверств в Украине вдруг задумались о гуманизме и решили поберечь, как своих военных, так и мирное населения Украины – вот и вывели свои войска обратно в Россию.                                                                        

Рамзан Кадыров заявляет, что российское военное командование все сделало правильно, приняв решение не идти на поводу "диванных невежд с маниакальными желаниями". Таким образом, отметил Кадыров, у россиян осталось много сил для новых рывков.

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Источник: https://t.me/rian_ru/177769
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