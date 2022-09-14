Не позволяйте себя дурить: Кадыров вдруг рассказал, почему россияне устроили побег на Харьковщине

В российских пабликах растет количество возмущений тем, российские войска спасались бегством, убегая из захваченной еще полгода назад части Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров решил заступиться за российских военных и Минобороны РФ, заявив, что никакого бегства с Харьковской области не было, а, оказывается, был продуманный тактический ход. Как передает портал "Комментарии", слова Кадырова цитирует российской пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем... Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", – заявил Кадыров.

Далее он добавил, что, оказывается, россияне на фоне своих зверств в Украине вдруг задумались о гуманизме и решили поберечь, как своих военных, так и мирное населения Украины – вот и вывели свои войска обратно в Россию.

Рамзан Кадыров заявляет, что российское военное командование все сделало правильно, приняв решение не идти на поводу "диванных невежд с маниакальными желаниями". Таким образом, отметил Кадыров, у россиян осталось много сил для новых рывков.

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