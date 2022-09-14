Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину, – ISW

Украинские защитники не оставили российским войскам выбора – тем пришлось либо сдаваться в плен, либо спасаться бегством в Харьковской области. В итоге, Кремлю не осталось ничего другого, кроме как признать своей поражение, что произошло впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Американские специалисты обращают внимание, Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области.

В ISW отмечают, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений — вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный — как "жест доброй воли", — указали специалисты.

В Институте изучения войны добавляют, что министерство обороны РФ первоначально предложило подобное объяснение российской неудаче в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети.

К слову, американский лидер Джо Байден подчеркнул, что ВСУ достигли значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако указал, что впереди еще долгий путь.



Также издание "Комментарии" сообщало – паники нет: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины.





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