России срочно нужны переговоры, но Украина отказывает: почему так – когда возобновится диалог

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что россия на фоне успешного наступления ВСУ обращалась к Украине с запросом о переговорах. Но Киев, по ее словам, отказался, надеясь вместе с партнерами "воплотить нашу военную и дипломатическую повестку дня", чтобы быть готовыми к переговорам, "когда будет подходящий момент для Украины". Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы переговорного процесса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ситуация сводит коллективные усилия к более универсальному результату

Политолог Владимир Цыбулько обращает внимание, что попытка сбить интенсивность наступления Украины через переговоры – достаточно известный прием. А удачный опыт переформатирования Вооруженных Сил Украины после Дебальцево (речь о серьезном поражении зимой-2015) фактически заставляет рф прибегнуть к подобному опыту, отмечает он.

"Отличие ситуации в Украине теперь в том, что доноры нашего военного успеха не могут стоять в стороне от подобных переговоров. Ситуация сводит коллективные усилия к более универсальному результату. Стоит ли теперь вопрос о границах до 23 февраля 2022-го? Нет! Теперь стоит вопрос о постпутинской территории, о ее дезинтеграции и разоружении", – подчеркивает политолог.

Потому, прогнозирует Владимир Цыбулько, переговоры будут отсрочены к моменту максимального ослабления россии.

Многое в гипотетических переговорах зависит еще и от ситуации внутри страны-агрессора

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко рассуждает так:

"Мы видим, что Украина сейчас выжидает и ставит своей целью (задача максимум) вернуть все временно оккупированные территории, включая АРК Крым и Севастополь, Донбасс. Или (задача минимум) — выйти на границы до начала т.н. "спецоперации" россиян (как вариант – деоккупировать еще и весь Донбасс). Какая из этих задач будет в итоге выполнена, при каком раскладе и Киев, и Москва будут готовы к конструктивным переговорам – зависит от многих факторов".

По словам эксперта, ранее казавшаяся могущественной, второй в мире по силе, российская армия сейчас испытывает большие трудности в Украине. В то же время, со стороны российских оккупантов нет предела бесчеловечности, они идут на всевозможные военные преступления. А потому сложно спрогнозировать, какими могут быть следующие шаги, удары, на собственно поле боя и в тылу.

"Безусловно, высшее военно-политическое руководство Украины постоянно консультируется с нашими западными союзниками (США, Великобританией, ЕС) касательно того, какими могут быть компромиссы с РФ, условия мира. Но окончательное решение, конечно, за официальным Киевом, – подчеркивает Михаил Дяденко. – Мы видим, что несмотря на все сложности, ситуация складывается в нашу пользу. Рейтинг и имидж, влияние Путина уже подвергаются сомнению, в том числе внутри РФ. И со стороны либеральной элиты, и со стороны "ястребов". Так что многое в гипотетических переговорах зависит еще и от ситуации внутри страны-агрессора. Захочет ли общество и далее поддерживать действия Путина? Ему, конечно, плевать на мнение общества, но не в данной ситуации, когда из-за тотального ослабления России есть реальная угроза его режиму".

Содержание тем переговоров будет зависеть от действий ВСУ, конфигурации линии фронта, политики санкций и ситуации в самой РФ

По словам аналитика Украинского независимого центра политических исследований Юлии Тищенко, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области российская сторона увеличила откровенно агрессивную риторику.

"К примеру, на уровне политического руководства снова прозвучали заявления на всех уровнях российской вертикали власти, что "цели спецоперации будут достигнуты". Правда, – отмечает эксперт, – до сих пор нет объяснения, что это за цели, ведь в течение полугода их контуры менялись. Речь идет об оккупации всей Украины или только территории Донецкой и Луганской областей, или другие варианты?".

В понедельник, отмечает Юлия Тищенко, разные официальные лица страны-агрессора на высшем политическом уровне указывали, что для "переговоров нет никаких оснований". При этом в официальном публичном пространстве раздаются призывы к легализации гуманитарных преступлений, как, к примеру, целенаправленное разрушение украинской гражданской инфраструктуры. Пример мы видели на Харьковщине в воскресенье, когда россияне устроили Украине временный блэкаут.

"Разговоры путина с Шольцем и Макроном также завершились порцией угроз, – напоминает Юлия Тищенко. – Следовательно, содержание тем переговоров будет зависеть от действий ВСУ, конфигурации линии фронта, политики санкций и ситуации в самой РФ – на фоне газового шантажа ЕС с ее стороны. Путин будет выжидать, испытывая ЕС и Украину, в первую очередь, на стойкость".

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