Какие варианты у Путина после поражения в Харьковской области: чего ожидать от Кремля

В вечернем обращении 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стабилизационные мероприятия завершены на общей площади в 4000 кв километров. Приблизительно на таком же количестве территорий стабилизация продолжается. Речь, прежде всего, о Харьковской области, где ВСУ нанесли российским оккупантам одно из своих самых серьезных поражений почти за семь месяцев войны. При этом в Кремле уверяют, что не обсуждает общенациональную мобилизацию для усиления своих сил в Украине. Какие варианты остались у Путина, которого в последнее время осаждают звонками европейские лидеры? Как может ситуация развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Особой угрозой есть попытка раскачать ситуацию с помощью провоцирования расколов в украинском обществе

Политтехнолог Петр Охотин допускает, что Путин будет продолжать использовать методы террористического государства.

"Речь идет о попытках ударов по инфраструктурным объектам, создании медиакартинки с использованием гражданских жителей временно оккупированных территорий. Особой угрозой считаю попытку раскачать ситуацию с помощью провоцирования расколов в украинском обществе, хотя украинцы показали высокую сопротивляемость московским нарративам", – отмечает эксперт.

Открытая мобилизация в РФ кажется ему маловероятной, ведь это будет автоматически означать поражение Путина в так называемой "спецоперации" – и может вызвать цепную реакцию у россиян.

Даже самая сильная пропаганда, акцентирует Петр Охотин, в данном случае не сможет остановить дискуссии о том, почему Кремль, готовясь к войне, продавал современную технику в Ливию и Сирию, почему огромные средства тратились на празднование Дня Москвы, а также – почему в российские поселения приходит все больше "похоронок" и гробов.

России нужна не просто оперативная пауза, а оперативный отпуск

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Кремль, конечно, хотел бы огласить всероссийскую мобилизацию. Но, насколько известно, результаты закрытых соцопросов показывают, что эта идея крайне непопулярна среди россиян. К тому же, даже военные и представители так называемого "ястребиного крыла", которые есть в окружении Путина, говорят о том, что время упущено. Мол, объявлять такого рода мобилизацию следовало до 15 июля. Сейчас она уже не будет иметь смысла, поскольку этих людей нужно набрать, обучить, простимулировать к участию в боевых действиях против Украины".

Поэтому, прогнозирует эксперт, у Путина остается два варианта развития событий, которые он будет использоваться параллельно.

"Первый – продолжить скрытую мобилизацию, которая достаточно активно идет в России. Она связана с расширением набора контрактников. Возможно, увеличат предлагаемые суммы. Грубо говоря, будут завлекать деньгами. В том числе, набирать "пушечное мясо" среди студентов, которых начнут активно отчислять. Пойдет, к примеру, какая-то разнарядка по вузам – что такой-то процент студентов должен быть отчислен. После чего они автоматически будут попадать в армию, где им сразу же предложат подписать контракт. Безусловно, до конца станут выгребать представителей маргинальных слоев населения, включая пребывающих в местах лишения свободы, досрочно освободившихся и так далее. Также ходят слухи, что все государственные корпорации и частные большие компании получат разнарядку касательно обязательного создания получастных военных компаний. Чтобы они за свой счет набирали людей – и предоставляли их в распоряжение вооруженных сил РФ", – рассказывает Игорь Рейтерович.

По его мнению, параллельно с этим вариантом, скорее всего, будет продолжаться раскачивание темы, связанной с ядерно-атомным шантажом.

"Атомным – это Запорожская АЭС. Данный инструмент давления и влияния у агрессора еще остается. И россияне могут пойти на разного рода провокации, чтобы каким-то образом – пусть не переломить ситуацию на поле боя, но хотя бы "заморозить" ее на некий период. В чём оккупанты сейчас очень заинтересованы. Им нужна не просто оперативная пауза, а оперативный отпуск. Чтобы, не заканчивая т.н. "спецоперацию", попытаться привести в более-менее нормальное состояние те вооруженные силы, которые есть", – поясняет эксперт.

Второй момент, продолжает он, – дальнейшей раскачивание темы вероятного использования тактического ядерного оружия. С одновременными ракетными ударами по критической инфраструктуре Украины, что мы видели недавно на примере Харькова, ряда других городов. Мол, если ВСУ продолжат наступать, мы можем поступить так…

"Есть еще один сценарий – проведение псевдореферендумов и попытка загнать временно оккупированные территории в состав РФ. Чтобы повесть потом над ними ядерный зонтик. Мол, наступление на эти территории будет приравниваться к наступлению на Россию, что чревато ядерным ударом. Но нюанс в том, что нормально "продать" эту идею даже внутреннему потребителю (о внешнем вообще молчим) у российской пропаганды не получается. Плюс – постоянное давление со стороны ВСУ не дает возможности создать даже видимости таких "референдумов". Так что, предполагаю, ставка будет сделана на скрытую мобилизацию, усиление ядерного шантажа и попытки нащупать возможности для переговоров. Исключительно с целью оттянуть время для формирования сил для нового удара", – констатирует Игорь Рейтерович.

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