Не олигархи и не коррупция: военный резко высказался о том, что его бесит в Украине

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Slava Kot
Командир отделения в 92-й ОШБр Леонид Маслов критикует уклонистов, избегающих службы в армии. По словам военного, они его бесят больше, чем олигархи, мажоры и коррупция. Украинский военный считает, что место уклоняющихся — это "концлагеря и штрафбаты".
Военный Леонид Маслов. Фото из открытых источников
Леонид Маслов на своей странице в Facebook высказал мнения относительно военнообязанных, которые уклоняются от призыва.
Военный объясняет, что не противопоставляет тех, кто служит и тех, кто делает другие вещи. По его словам, уклонисты — это люди, которые не состоят на учете, покупают фальшивые документы, убегают за границу, не работают официально.
Леонид Маслов также "кнопкодавов" называет уклонистами. По его словам, политики не могут установить четкие правила, чтобы закрыть условия, позволяющие уклонистам свободно чувствовать себя в стране, а также не пытаются их преследовать за границей. По мнению военного, государство поощряет уклонистов путем безнаказанности.
Военный отмечает, что с такой ситуацией уклонисты все равно попадут в армию, однако будут пушечным мясом на службе в армии РФ, после того, как добьют последних украинских добровольцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год войны.
Также "Комментарии" писали о реакции командующего Сухопутными войсками на скандалы с мобилизацией.
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