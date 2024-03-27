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Не олигархи и не коррупция: военный резко высказался о том, что его бесит в Украине

Украинский военный заявил, что его больше всего раздражают уклонисты и власти, которые создают для военнообязанных условия для избежание службы в армии.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Командир отделения в 92-й ОШБр Леонид Маслов критикует уклонистов, избегающих службы в армии. По словам военного, они его бесят больше, чем олигархи, мажоры и коррупция. Украинский военный считает, что место уклоняющихся — это "концлагеря и штрафбаты".

Не олигархи и не коррупция: военный резко высказался о том, что его бесит в Украине

Военный Леонид Маслов. Фото из открытых источников

Леонид Маслов на своей странице в Facebook высказал мнения относительно военнообязанных, которые уклоняются от призыва.

"Самое худшее, что меня бесит в Украине — это не олигархи и мажоры, не коллективное отрицание прав человека, не коррупция и не тунеядцы-правоохранители и даже не раненые русскоязычники-активисты, а й*банные уклонисты", — пишет Маслов.

Военный объясняет, что не противопоставляет тех, кто служит и тех, кто делает другие вещи. По его словам, уклонисты — это люди, которые не состоят на учете, покупают фальшивые документы, убегают за границу, не работают официально.

"Уклонист- это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет. Это негодяи, которые используют изъяны системы ради того, чтобы не подвергать себя риску выполнить конституционную обязанность", — утверждает военный.

Леонид Маслов также "кнопкодавов" называет уклонистами. По его словам, политики не могут установить четкие правила, чтобы закрыть условия, позволяющие уклонистам свободно чувствовать себя в стране, а также не пытаются их преследовать за границей. По мнению военного, государство поощряет уклонистов путем безнаказанности.

"Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу", – пишет Маслов.

Военный отмечает, что с такой ситуацией уклонисты все равно попадут в армию, однако будут пушечным мясом на службе в армии РФ, после того, как добьют последних украинских добровольцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал, о чем забывают украинцы на третий год войны.

Также "Комментарии" писали о реакции командующего Сухопутными войсками на скандалы с мобилизацией.



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Источник: https://www.facebook.com/Givi92Ombr/posts/pfbid02dYfDpzcobCiCsFhojn65u2ua63gsEEWkLyCf1udCm4ANWN7vTouvELE5538uH8q9l
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