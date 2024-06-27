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Не хотят больше воевать с оккупантами: еще одна страна просит Кремль вернуть ее граждан с войны

Известно о минимум 17 погибших шри-ланкийцев, которые отправились воевать против Украины

27 июня 2024, 18:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Шри-Ланка призвала Россию разрешить ее гражданам, которые воюют в рядах российской оккупационной армии против Украины, вернуться домой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Не хотят больше воевать с оккупантами: еще одна страна просит Кремль вернуть ее граждан с войны

Российские военные. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после переговоров в Москве правительство страны попросило российские власти "разрешить гражданам, участвующим в войне России с Украиной, вернуться домой, если они этого желают". Также они хотят получить компенсации за 17 погибших шри-ланкийцев.

Министр иностранных дел Тарака Баласурия во время визита в Москву поднял вопрос о возможности добровольного возвращения, досрочного расторжения контрактов и урегулирования выплаты зарплаты.

Отметим, в начале года Непал заявил, что в ряды российской армии завербовали уже более 200 непальцев, они требовали вернуть этих людей домой.                                                                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — для наступательных действий в войне против Украины Россия активно использует "добровольческий корпус", который по своим характеристикам не очень подходит для таких задач. Об этом говорится в обновлённом обзоре Министерства обороны Великобритании.

Также издание "Комментарии" сообщало – главное политическое управление минобороны России 22 мая выпустило новый журнал политического обучения для армии "Политрук", который призван помочь политрукам в политическом воспитании солдат. Об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.




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