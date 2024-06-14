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Британская разведка назвала главную причину провала российского наступления

Разведка Британии считает, что Кремль задействовал для наступления неподходящий "добровольческий корпус"

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для наступательных действий в войне против Украины Россия активно использует "добровольческий корпус", который по своим характеристикам не очень подходит для таких задач. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом обзоре Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка назвала главную причину провала российского наступления

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российское Минобороны все больше централизует механизмы командования и контроля за неформальными пророссийскими силами, вероятно, для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях в Украине", – отмечают в британской разведке.

Как напоминают британские разведчики, в феврале 2023 года российское Минобороны создало так называемый добровольческий корпус под единым командованием и управлением, в который собрали около 20 тысяч желающих воевать резервистов, наемников и бывших заключенных. С тех пор это формирование активно задействовали в наступательных действиях в Украине, хотя, отмечают аналитики, оно плохо подходит для таких целей.

"Российские нерегулярные формирования – это преимущественно легкие пехотинские подразделения, у которых нет интегрированной артиллерийской поддержки или поддержки с воздуха, и это делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения. Соответственно, в течение последних 9 месяцев нерегулярные российские подразделения вероятно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии", – рассказывают в обзоре.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ожидают удара: британская разведка рассказала, как россияне пытаются защитить Крымский мост.



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