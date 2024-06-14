Британская разведка назвала главную причину провала российского наступления

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Кравцев Сергей
Для наступательных действий в войне против Украины Россия активно использует "добровольческий корпус", который по своим характеристикам не очень подходит для таких задач. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом обзоре Министерства обороны Великобритании.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Как напоминают британские разведчики, в феврале 2023 года российское Минобороны создало так называемый добровольческий корпус под единым командованием и управлением, в который собрали около 20 тысяч желающих воевать резервистов, наемников и бывших заключенных. С тех пор это формирование активно задействовали в наступательных действиях в Украине, хотя, отмечают аналитики, оно плохо подходит для таких целей.
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