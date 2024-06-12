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Действительно ли россияне заняли пригород Часового Яра: подробности от британской разведки

Сообщается, что в городских районах ведутся ожесточенные бои, при этом ВСУ противостоят наступлению

сегодня, 12:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сухопутные войска России, вероятно, добились ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра, города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).

Действительно ли россияне заняли пригород Часового Яра: подробности от британской разведки

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сводке британской разведки отмечается, что российские войска также, вероятно, взяли под свой контроль Ивановское, село к юго-востоку от Часового Яра. Сообщается, что в городских районах ведутся ожесточенные бои, при этом ВСУ противостоят наступлению.

По данным британской разведки, российские войска, скорее всего, останутся на восточной стороне канала, проходящего через город, который представляет собой препятствие для их продвижения.

При этом российские войска используют пехоту для наступления, где уровень потерь высок. Кроме того, сообщается об артиллерийских ударах по городу с применением термобарических боеприпасов.

"Часов Яр, вероятно, представляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для ВСУ", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState показывала, что российские войска захватили село Ивановское.

Позже спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин заявил, что российские оккупанты не захватили село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. Такое заявление он сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По Ивановскому могу сказать следующее: населенный пункт принадлежит Украине, Силы обороны контролируют ситуацию на том направлении", – заявил офицер.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1800808551331266700
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